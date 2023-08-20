الأحد 20 أغسطس 2023
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سياسة

إلغاء قرار وقف رئيس لجنة الوفد في أسوان

حزب الوفد، فيتو
حزب الوفد، فيتو

حزب الوفد، قرر الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد إلغاء  قرار إحالة صلاح فخري رئيس لجنة الوفد في محافظة أسوان.

وأكد صلاح فخري رئيس لجنة أسوان أنه يكن كامل التقدير والاحترام لشخص الدكتور عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد ولأعضاء الهيئة العليا الكرام.

كما أكد الدكتور عبد السند يمامة على احترامه وتقديره  لصلاح فخري، وللجنة أسوان كاملة.

وقف رئيس لجنة الوفد بأسوان

وفي وقت سابق أصدر الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد قرارا بوقف صلاح فخري رئيس اللجنة العامة لحزب الوفد في محافظة أسوان وإحالته إلى لجنة النظام للتحقيق فيما نسب إليه وجاء على لسانه بموقع الحرية الإخباري من إساءة لرئيس الحزب وأعضاء الهيئة العليا.

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مواجهة الانتقادات ضد الوفد

ووجه الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد بعدم الرد على الانتقادات التي توجه إليه وإلى الحزب في وسائل الإعلام أو السوشيال ميديا مؤكدا أن الرد على أي تجاوزات سيكون باتباع الطرق القانونية واتخاذ الإجراءات اللازمة بما يكفله القانون لردع المتجاوزين.

وقال يمامة: إنه لن ينجرف إلى تلك المهاترات التي يبتغي مروجوها إلى عرقلة الحزب عن مسيرته في تلك الفترة الحاسمة في تاريخ البلاد خاصة ونحن على أعتاب استحقاق دستوري للانتخابات الرئاسية في واحدة من أهم الحقبات التاريخية في بناء مصر الحديثة.

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