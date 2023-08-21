الإثنين 21 أغسطس 2023
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اقتصاد

خبير: البورصة لها دور حيوي في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة

حسام الغايش، فيتو
حسام الغايش، فيتو

هناك عدة عوامل توضح أثر واحتياجات هذا السوق في أداء البورصة، ومنها رأس المال السوقي، عدد العمليات، وقيمة التداول، وأيضا للتأثير في الأداء الاقتصادي المصري مقاسا بمعدل نمو الناتج المحلى الإجمالي الحقيقي.

وقال الدكتور حسام الغايش خبير أسواق المال، إن أسواق المال للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لها دور حيوى في تحسين أداء الاقتصاد القومي، وذلك من خلال تخفيض الفجوة التمويلية لهذه المشروعات التي تعاني من عدم توافر التمويل اللازم لاستمراريتها ونموها، على الرغم من أهميتها البالغة فى توفير فرص العمل وزيادة النمو الاقتصادى فى جميع الدول، وذلك من خلال تأثير سوق المال للمشروعات الصغيرة والمتوسطة على الأداء الاقتصادى المصرى.   

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وأضاف أن هناك عدة عوامل توضح أثر واحتياجات هذا السوق فى أداء البورصة، ومنها رأس المال السوقي، وأيضا للتأثير فى الأداء الاقتصادي المصري مقاسا بمعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي.. وفي ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية وارتفاع معدلات التضخم، ومن ثم أسعار الفائدة أرى أن دور البورصة في تمويل هذه المشروعات من خلال طرحها بالبورصة المصرية أصبح أمرا هاما وضروريا للغاية للتأثير إيجابيا على الأداء الاقتصادي بوجه عام وزيادة جاذبية هذا السوق للمستثمرين، ولذا أرى أن الترويج لقيد وتداول هذه الشركات في سوق المال المصري.

 

تداولات بداية الأسبوع 

واصلت مؤشرات البورصة ارتفاعها بمنتصف تعاملات الأحد، بداية تعاملات الأسبوع، وارتفع  مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.59% عند 18039 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.63% عند مستوى 21864 نقطة، وصعد   مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.59% عند مستوى 7785 نقطة.

وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.56%  عند مستوى 3644 نقطة، وصعد  مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.81% عند مستوى 5384 نقطة.

 

تداولات نهاية الأسبوع 

تراجعت معظم  مؤشرات البورصة بختام تعاملات الخميس، آخر تعاملات الأسبوع الماضي، وخسر رأس المال السوقي 5 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.219 تريليون جنيه.

وهبط  مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.52% عند 17969 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.58% عند مستوى 21728 نقطة، وهبط  مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.59% عند مستوى 7785 نقطة.

بينما صعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.1%  عند مستوى 3638 نقطة، وصعد  مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.29% عند مستوى 5380 نقطة.

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تداولات جلسة الأربعاء 

تباينت مؤشرات البورصة بختام تعاملات  الأربعاء، وربح رأس المال السوقي 5 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.224 تريليون جنيه.

وصعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.54% عند مستوى 18062 نقطة، وصعد  مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.7% عند مستوى 21844 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.93% عند مستوى 7693 نقطة.

بينما انخفض مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.3%  عند مستوى 3638 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.13% عند مستوى 453 نقطة.

تداولات منتصف الأسبوع 

وارتفعت مؤشرات البورصة بختام تعاملات  الثلاثاء، منتصف تعاملات الأسبوع، وربح رأس المال السوقي 3 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.219 تريليون جنيه.

 وصعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.38% عند مستوى 17965 نقطة، وصعد  مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.31% عند مستوى 21782 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.66% عند مستوى 7614 نقطة.

كما صعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.1% عند مستوى 3638 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.13% عند مستوى 5397 نقطة.

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