العثور على رضيع داخل حقيبة بقرية كوم بدر بسوهاج
عثر أهالى قرية كوم بدر بمركز طهطا بسوهاج على طفل داخل حقيبة سفر ويبلغ من العمر حوالى شهر يرتدي تيشرت ابيض بخطوط حمراء وتم نقله إلى مستشفى طهطا العام وضعه بالحضانة طهطا تحت تصرف النيابة العامة والشرطة.\
كانت الاجهزة الامنية بسوهاج تلقت بلاغا من مركز شرطة طهطا تفيد بالعثور على طفل لقيط داخل شنطة سفر بلاستيك بناحية قرية كوم بدر يبلغ من العمر شهر يرتدي تيشرت ابيض بخطوط حمراء وتم نقله إلى مستشفى طهطا العام وتم وضعه بالحضانة.
وعلى الفورا تم تشكيل فريق بحث من مركز شرطة طهطا لمعرفة أهلية الطفل وسبب إلقاءه أمام المنازل بقرية كوم بدر بطهطا.
وجارى اتخاذ إجراءات النشر عن الطفل بأوصافه وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجارى العرض على النيابة العامة للتصرف.
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