الأحد 20 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

إيقاف تحويل عقار من سكني إلى تجاري بمدينة ملوي بالمنيا

إيقاف تحويل عقار
إيقاف تحويل عقار من سكني إلى تجاري بمدينة ملوي بالمنيا، فيتو

واصلت الوحدات المحلية لمراكز ومدن المنيا، تكثيف الحملات التفتيشية، والمرور الميداني لمنع المخالفات والتصدي لأعمال البناء المخالف والقضاء على عشوائية البناء وإزالة جميع أشكال التعديات، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وفي هذا السياق، أكد اللواء أ.ح أحمد السايس رئيس مركز ومدينة ملوي، أن الوحدة المحلية تمكنت من إزالة وإيقاف تحويل عقار من سكني إلى تجاري بدون ترخيص بحي غرب المدينة، وتم تحرير محضر بالواقعة وتحويل الأمر للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف، وذلك خلال حملة مفاجئة نفذتها الوحدة المحلية داخل دائرة المركز بالتعاون مع عدد من الجهات المعنية.

Advertisements

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

المنيا محافظة المنيا محافظة المنيا اليوم المنيا اليوم اخبار المنيا اخبار المنيا اليوم اخبار محافظة المنيا أحمد علم الدين محافظ المنيا المنيا الآن اخر أخبار محافظة المنيا

مواد متعلقة

الدكتور الحلاق، قصة كفاح من صالون الحلاقة لـ كلية الطب البيطري بالمنيا (فيديو وصور)

إحلال وتجديد كوبرى تل العمارنة الغربى بديرمواس بالمنيا

المكتبة المتنقلة تجوب قرى حياة كريمة بالمنيا (صور)

استرداد 40 فدانا بالظهير الصحراوى وإزالة 84 حالة تعد بالمنيا

تحرير 129 محضرا تموينيا خلال حملات رقابية فى 4 مراكز بالمنيا

مات صعقًا بالكهرباء، مصرع شاب حاول إنقاذ طفل بالمنيا

انخفاض أسعار الدواجن في المنيا اليوم السبت 19-8-2023

أسعار الخضراوات اليوم السبت 19-8-2023 في المنيا

الأكثر قراءة

غموض فى نادي الزمالك بعد استقالة مجلس الإدارة

بفيديو ساخر، علاء مبارك يوجه رسالة لـ مدحت شلبي بعد انضمامه لقنوات SSC

أسعار الدواجن والبيض اليوم، تراجع جديد في سعر كيلو الفراخ البيضاء

ما بين السجن والترحيل، السعودية تصدر عقوبات بحق أكثر من 16 ألف وافد خالفوا نظام الإقامة

طرابزون سبور يعلن تفاصيل إصابة تريزيجيه

زيلينسكي يهدد بمنع الإسرائيليين من دخول مدينة أوكرانية

علي الطيب: البيوت أصبحت مش أسرار ومعدل الطلاق زاد (فيديو)

بروتوكول البدء بالسلام في الإسلام وأحكام خاصة بأصحاب الديانات السماوية

Advertisements

منوعات

المزيد

مضيف طيران ينصح بتجنب هذه الملابس على متن الطائرة

جدل بسبب عرض فيلم إباحي على لوحة إعلانات وسط العراق

الإيطاليون يواجهون غزو السلطعون بسلوك يعود إلى قرون

تقارير تكشف سبب هوس إيلون ماسك بحرف X

المزيد

خدمات

المزيد

بكام الدينار الكويتي، ثبات سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي

آخر تحديث لأسعار الدولار في مصر بمنتصف تعاملات اليوم

سعر السكر اليوم الأحد 20-8-2023 في السوق المحلي

مواطنون ضد الغلاء تطالب وزير الاتصالات بضرورة وضع ضوابط حاكمة لمنح الأرقام الساخنة

المزيد

انفوجراف

مواجهة شرسة بين المليشيات والشركات على ذهب أفريقيا (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

بروتوكول البدء بالسلام في الإسلام وأحكام خاصة بأصحاب الديانات السماوية

أذكار الصباح مكتوبة كاملة لجلب الرزق والخير والبركة

6 أحكام تتعلق بإلقاء السلام والرد عليه، و21 حالة لا يجب فيها

المزيد
الجريدة الرسمية