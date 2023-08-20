إيقاف تحويل عقار من سكني إلى تجاري بمدينة ملوي بالمنيا

واصلت الوحدات المحلية لمراكز ومدن المنيا، تكثيف الحملات التفتيشية، والمرور الميداني لمنع المخالفات والتصدي لأعمال البناء المخالف والقضاء على عشوائية البناء وإزالة جميع أشكال التعديات، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وفي هذا السياق، أكد اللواء أ.ح أحمد السايس رئيس مركز ومدينة ملوي، أن الوحدة المحلية تمكنت من إزالة وإيقاف تحويل عقار من سكني إلى تجاري بدون ترخيص بحي غرب المدينة، وتم تحرير محضر بالواقعة وتحويل الأمر للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف، وذلك خلال حملة مفاجئة نفذتها الوحدة المحلية داخل دائرة المركز بالتعاون مع عدد من الجهات المعنية.

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