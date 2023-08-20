زراعة أشجار زينة ومثمرة بمراكز المنيا

تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا جهود الوحدات المحلية في تنفيذ أعمال المبادرة الرئاسية (100 مليون شجرة) بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، للمساهمة في تخفيف الآثار السلبية للتغيرات المناخية من خلال زيادة المسطحات الخضراء لتحسين الصحة العامة للمواطنين.

وأشار محافظ المنيا إلى أن الأجهزة التنفيذية تواصل جهودها المكثفة في تنفيذ أعمال المبادرة من زراعة الأشجار المثمرة وأشجار الزينة أمام المدارس والمستشفيات والمصالح الحكومية والحدائق والمتنزهات العامة وعلى جانبي الطرق والمحاور الرئيسية والفرعية والميادين فضلًا عن تشجير مداخل القرى والمدن، مؤكدًا على استمرار المرور الميداني من قبل اللجان المختصة لمتابعة زراعة الأشجار والتأكد من إنتظام منظومة العمل وتقديم الدعم والتيسيرات اللازمة لتحقيق أهداف المبادرة.



وفي هذا الصدد، تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا من زراعة 175 شجرة بطريق مصر أسوان الزراعي والطريق الدائري وحي غرب المدينة، مع مواصلة ري الأشجار المزروعة لإضفاء المظهر الجمالي للمداخل الرئيسية والطرق والشوارع بقرى وأحياء المدينة.



كما واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاي زراعة 80 شجرة بالطريق الدائري خلال الحملات المستمرة لتنسيق وزراعة الأشجار مع متابعة أعمال ري وتهذيب وقص الأشجار التي تحجب الرؤية بطريق مصر أسوان الزراعي.



وفي سمالوط، قامت الوحدة المحلية بزراعة 20 شجرة من أشجار الزينة والأشجار المثمرة بمدرسة سمالوط الابتدائية الجديدة، كما تم تهذيب وري الأشجار الموجودة بجوار مدرسة اطسا التابعة لقرية البيهو ضمن خطة المحافظة في تنفيذ أعمال النظافة والتجميل والتشجير.

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