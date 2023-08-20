الأحد 20 أغسطس 2023
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الجامعة اليابانية تستضيف وفدا من الطلاب اليابانيين فى البرنامج الصيفى لعام 2023

الجامعة اليابانية
الجامعة اليابانية تستضيف وفدا من الطلاب اليابانيين، فيتو

صرح الدكتور عمرو عدلى رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا  بأنه في إطار تنظيم الجامعة للبرنامج الصيفي لعام 2023 للطلاب الأجانب والذي ينظمه مكتب العلاقات الدولية والإقليمية بالتعاون مع مركز الآداب الحرة والثقافة  بالجامعة تستضيف الجامعة وفدا من الطلاب الوافدين  يضم  26   طالبا   (20 طالبة و6 طلاب).  

 

وأوضح أن  25   منهم من الطلاب  اليابانيين بالإضافة إلى طالب صينى الجنسية  وذلك خلال في الفترة من 13 إلى 24  اغسطس 2023   لدراسة اللغة العربية والتعرف على الثقافة والحضارة المصرية وزيارة أهم معالم الإسكندرية والقاهرة.

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أوضح رئيس الجامعة  أن الطلاب اليابانيين المشاركين بالبرنامج   من كبرى  الجامعات فى اليابان من جامعات (اوساكا، ريتسوميكان، صوفيا، تسوكوبا، طوكيو متروبوليتان،  طوكيو للدراسات الاجنبية، وجامعة  كيو).

أضاف  أن الجامعة  تحرص خلال فترة البرنامج على اتاحة عدد من النشاطات الأكاديمية والثقافية والترفيهية المختلفة  للطلاب الوافدين لتعزيز التبادل الثقافي والعلمى وممارستهم اللغة العربية  من خلال مشاركتهم الطلاب المصريين فى مختلف الأنشطة التفاعلية والمحاضرات التعليمية.

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