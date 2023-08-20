الأحد 20 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

إزالة فورية لـ 47 حالة تعد على الأراضى الزراعية بالمنوفية

جانب من الحملات،
جانب من الحملات، فيتو

شدد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية على أن الأجهزة التنفيذية بنطاق المحافظة مواصلة جهودها المكثفة في شن الحملات المكبرة لرصد كافة حالات التعدى وتنفيذ الإزالة الفورية لها في المهد تأكيدا لهيبة الدولة.

 

يأتى ذلك في ضوء تنفيذ توجيهات القيادة السياسية باسترداد أراضي الدولة ومواصلة التصدي بكل حسم للتعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة والبناء بدون ترخيص والحفاظ على حق الشعب وفرض سيادة القانون.

Advertisements

 


وتنفيذا لتكليفات محافظ المنوفية، أشار المهندس محمد التركاوى وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة إلى أنه وبالتنسيق مع مختلف الجهات الأمنية والمعنية تم تنفيذ إزالة فورية لـ (47) حالة تعدى بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة بمساحة إجمالية تزيد عن 19 قيراط وذلك خلال الفترة من 1 وحتى 15 أغسطس الجارى، حيث تم إزالة  (3) حالات تعدى بمركز ومدينة شبين الكوم بمساحة (21) سهم، و(12) حالة تعدى بأشمون بمساحة (6 قيراط و5 سهم ).

 

كما تمت ازالة (9) حالات تعدى بمركز الباجور على مساحة (قيراط و17 سهم )، فيما تم إزالة (7) حالات تعدى بمنوف بمساحة ( 3 قيراط و22 سهم )، و(6) حالات ببركة السبع بمساحة قيرطان و7 أسهم، وحالتان تعدى بمركز قويسنا بمساحة 17 سهم، وكذا 6 حالات بالشهداء على مساحة قيرطان و13 سهم، وحالة إصلاح زراعي بمساحة 8 سهم.

 


ومن جانبه شدد محافظ المنوفية على رؤساء المراكز والمدن باستمرار التنسيق الكامل مع مديرية الزراعة وتكثيف المرور الميداني والدورى على كافة الأحواض بنطاق المحافظة لاكتشاف أية حالات تعدى فى المهد لضمان التعامل الفوري معها،  مؤكدًا بأنه لن يتهاون في محاسبة أي مسئول يتقاعس عن تنفيذ واجبه الوظيفي حفاظًا علي حقوق ومقدرات الأجيال القادمة  .

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية تعدي على الأراضي الزراعية مدينة شبين الكوم مركز الباجور

مواد متعلقة

مصرع طفل أسفل عجلات سيارة بالمنوفية

نقابة الصيادلة بالمنوفية تستقبل 250 مشاركا بمسابقة القرآن الكريم

محافظ المنوفية: تمويل 59 مشروعا اقتصاديا للأسر

رفع 22 ألف طن قمامة ونواتج هدم في المنوفية

مقتل شخص على يد 3 أشقاء ووالدهم فى مشاجرة بالمنوفية

القاصد ومحافظ المنوفية يشهدان توقيع بروتوكول تعاون لتنمية مهارات العاملين

محافظ المنوفية يشهد تدشين العيادات الخارجية للمدنيين بالمستشفى العسكري

سارة بنت المنوفية من ذوي الهمم وهبت حياتها لتحفيظ أطفال قريتها القرآن بالمجان (فيديو)

الأكثر قراءة

بفيديو ساخر، علاء مبارك يوجه رسالة لـ مدحت شلبي بعد انضمامه لقنوات SSC

بعد استقالة مجلس الزمالك، 3 ملفات تنتظر الجماهير حلها

أوسوريو يستفسر عن مستقبله مع الزمالك بعد رحيل مجلس الإدارة، ورد صادم من الوزارة

قرار جديد من كولر في ملف المهاجم الأجنبي

الحكومة تكشف حقيقة التعاقد مع شركات وسيطة لمساعدة المواطنين في الحصول على وحدات سكنية

قرار عاجل من وزير التعليم بشأن امتحانات الثانوية العامة الدور الثانى

الإيطاليون يواجهون غزو السلطعون بسلوك يعود إلى قرون

طرابزون سبور يعلن تفاصيل إصابة تريزيجيه

Advertisements

منوعات

المزيد

أسعار الشنطة المدرسية في أسواق العتبة والأزبكية، تبدأ من 50 جنيهًا، والمستورد يصل إلى 500 (صور)

جدل بسبب عرض فيلم إباحي على لوحة إعلانات وسط العراق

الإيطاليون يواجهون غزو السلطعون بسلوك يعود إلى قرون

تقارير تكشف سبب هوس إيلون ماسك بحرف X

المزيد

خدمات

المزيد

سعر السكر اليوم الأحد 20-8-2023 في السوق المحلي

مواطنون ضد الغلاء تطالب وزير الاتصالات بضرورة وضع ضوابط حاكمة لمنح الأرقام الساخنة

أسعار الألومنيوم اليوم الأحد 20-8-2023 في السوق المحلي

سعر القصدير عالميا اليوم الأحد 20-8-2023

المزيد

انفوجراف

أسعار حفل فريق كايروكي في مهرجان العلمين الجديدة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أذكار الصباح مكتوبة كاملة لجلب الرزق والخير والبركة

6 أحكام تتعلق بإلقاء السلام والرد عليه، و21 حالة لا يجب فيها

حديث أبي زرع، حديث مهم بين الزوجات عن الأزواج في زمن النبوة

المزيد
الجريدة الرسمية