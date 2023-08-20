الأحد 20 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

اقتصاد

المالية: دعم الصناديق الخاصة بـ 671 مليون جنيه بالربع الأول من العام المالي 23-24

الدكتور محمد معيط
الدكتور محمد معيط وزير المالية، فيتو

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تم دعم الصناديق والحسابات الخاصة بالمحافظات بمبلغ ٦٧١ مليون جنيه خلال الربع الأول من العام المالي ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤ مقارنة بنحو ٥٠٦.٥ ملايين جنيه خلال ذات الفترة من العام المالي الماضي بنسبة زيادة تصل إلى ٣٢٪؛ حتى يتسنى لها صرف مرتبات العاملين بها في المواعيد المقررة شهريًا اعتبارًا من يوليو الماضي.

ولفت معيط، إلى أن الوزارة تستهدف تحقيق الاستقرار الوظيفي والاجتماعي للعاملين بالصناديق والحسابات الخاصة لمراعاة البعد الاجتماعي لهم ولأسرهم، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة.

Advertisements

دعم الصناديق والحسابات الخاصة

أكد بيان لوزارة المالية، حرص الدولة على مراعاة البعد الاجتماعي للعاملين بالصناديق والحسابات الخاصة وأسرهم، وأننا مستمرون في تحسين بيئة العمل للعاملين بالصناديق والحسابات الخاصة؛ لرفع كفاءة الأداء والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرًا إلى أنه تقرر حفظ حق هؤلاء العاملين المثبتين على الصناديق والحسابات الخاصة، في الترقية برفع الدرجات الوظيفية التي يشغلونها إلى الدرجات الأعلى، بحيث لا يتم تجميد أوضاعهم الوظيفية؛ بما يُسهم في تحقيق الاستقرار الوظيفي والاجتماعي لهم.

أضاف البيان، أنه يجوز ضم مدة الخبرة العملية والعلمية لهؤلاء العاملين المثبتين على الصناديق والحسابات الخاصة، قبل العمل بقانون الخدمة المدنية، وذلك على ضوء ما انتهى إليه الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وفتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

وزير المالية الصناديق والحسابات الخاصة محمد معيط

الأكثر قراءة

بفيديو ساخر، علاء مبارك يوجه رسالة لـ مدحت شلبي بعد انضمامه لقنوات SSC

بعد استقالة مجلس الزمالك، 3 ملفات تنتظر الجماهير حلها

أوسوريو يستفسر عن مستقبله مع الزمالك بعد رحيل مجلس الإدارة، ورد صادم من الوزارة

قرار جديد من كولر في ملف المهاجم الأجنبي

الحكومة تكشف حقيقة التعاقد مع شركات وسيطة لمساعدة المواطنين في الحصول على وحدات سكنية

قرار عاجل من وزير التعليم بشأن امتحانات الثانوية العامة الدور الثانى

الإيطاليون يواجهون غزو السلطعون بسلوك يعود إلى قرون

طرابزون سبور يعلن تفاصيل إصابة تريزيجيه

Advertisements

منوعات

المزيد

أسعار الشنطة المدرسية في أسواق العتبة والأزبكية، تبدأ من 50 جنيهًا، والمستورد يصل إلى 500 (صور)

جدل بسبب عرض فيلم إباحي على لوحة إعلانات وسط العراق

الإيطاليون يواجهون غزو السلطعون بسلوك يعود إلى قرون

تقارير تكشف سبب هوس إيلون ماسك بحرف X

المزيد

خدمات

المزيد

سعر السكر اليوم الأحد 20-8-2023 في السوق المحلي

مواطنون ضد الغلاء تطالب وزير الاتصالات بضرورة وضع ضوابط حاكمة لمنح الأرقام الساخنة

أسعار الألومنيوم اليوم الأحد 20-8-2023 في السوق المحلي

سعر القصدير عالميا اليوم الأحد 20-8-2023

المزيد

انفوجراف

أسعار حفل فريق كايروكي في مهرجان العلمين الجديدة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أذكار الصباح مكتوبة كاملة لجلب الرزق والخير والبركة

6 أحكام تتعلق بإلقاء السلام والرد عليه، و21 حالة لا يجب فيها

حديث أبي زرع، حديث مهم بين الزوجات عن الأزواج في زمن النبوة

المزيد
الجريدة الرسمية