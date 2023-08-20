الأحد 20 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

حوادث

تأجيل محاكمة عصابة سرقة أصحاب المعاشات في الأميرية لـ 28 أغسطس

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

قررت محكمة جنح الأميرية، تأجيل محاكمة تشكيل عصابي تخصص في سرقة أصحاب المعاشات عن طريق إرسال رسائل لهم على هواتفهم والاستيلاء منهم على آلاف الجنيهات، لجلسة 28 أغسطس الجاري.  

تلقت مباحث قسم شرطة الأميرية بلاغًا من موظف على المعاش يفيد فيه باكتشافه سحب مبلغ 130 ألف جنيه من رصيده فى البنك.

وأضاف أنه تلقى رسائل من أرقام ادعت أنها من البنك المركزي وطلبت منه تحديث بياناته، حيث تم إرسال رابط "لينك" قام بالضغط عليه، وبعدها تم اكتشاف سحب المبالغ من رصيده.

Advertisements

تم تشكيل فريق بحث وتبين من التحريات والتحقيقات أن وراء ذلك تشكيل عصابي يوهم الضحايا أنه من البنك المركزي ويستخدم أرقامًا مجهولة في الاستيلاء على أرصدة المواطنين من البنوك عن طريق إرسال رسائل لهم على هواتفهم.

الظروف المشددة لعقوبة السرقة

يعاقب بالحبس مع الشغل:

- على السرقات التي تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو فى ملحقاته أو فى أحد المحلات المعدة للعبادة.

- على السرقات التي تحدث فى مكان مسور بحائط أو بسياج من شجر أخضر أو حطب يابس أو بخنادق. ويكون ذلك بواسطة كسر من الخارج أو تسور أو باستعمال مفاتيح مصطنعة.

- على السرقات التي تحصل بكسر الأختام المنصوص عليها فى الباب التاسع من الكتاب الثاني.

-على السرقات التي تحصل ليلا.

-على السرقات التي تحصل من شخصين فأكثر.

-على السرقات التي تحصل من الخدم بالأجرة إضرارًا بمخدوميهم، أو المستخدمين أو الصناع أو الصبيان في معامل أو حوانيت من استخدموهم أو في المحلات التي يشتغلون فيها عادة.

-على السرقات التي تحصل من المحترفين بنقل الأشياء في العربات أو المراكب أو على دواب الحمل، أو أي إنسان آخر مكلف بنقل أشياء أو أحد أتباعهم، إذا سلمت إليهم الأشياء المذكورة بصفتهم السابقة.

-على السرقات التي ترتكب في أثناء الحرب على الجرحى حتى من الأعداء.

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

محكمة جنح الأميرية قسم شرطة الأميرية مديرية أمن القاهرة النيابة العامة

مواد متعلقة

نصب على المواطنين في 30 مليون جنيه، جهود مكثفة لضبط مستريح جديد بالعبور

احذر نصب التجار، نصائح لعدم الوقوع في فخ التجار عند شراء السيارة المستعملة

"نصب على بنتي في فلوسها"، حبس المتهمين باختطاف شاب 4 أيام على ذمة التحقيقات

الأكثر قراءة

بفيديو ساخر، علاء مبارك يوجه رسالة لـ مدحت شلبي بعد انضمامه لقنوات SSC

قرار جديد من كولر في ملف المهاجم الأجنبي

زلزال يضرب تركيا بقوة 3.8 على مقياس ريختر

بدءا من اليوم، تطبيق الزيادة الجديدة في أسعار منتجات جهينة من الألبان والعصائر

محاكمة مجدي راسخ والد زوجة علاء مبارك أمام الجنايات، الامتناع عن توريد مبلغ يتجاوز المليار جنيه مستحقات الهيئة العامة للبترول

موعد إعلان نتيجة الدور الثاني للدبلومات الفنية 2023

أسعار حفل فريق كايروكي في مهرجان العلمين الجديدة (إنفوجراف)

6 أحكام تتعلق بإلقاء السلام والرد عليه، و21 حالة لا يجب فيها

Advertisements

منوعات

المزيد

تقارير تكشف سبب هوس إيلون ماسك بحرف X

أمريكية تتعرض للاحتيال بعد شراء كلب فرنسي أصيل عبر الإنترنت

انقطاع الكهرباء في ولاية نيوجيرزي الأمريكية بسبب سمكة

الفرح المشئوم، حكاية عروس طرابلس الذي تحول حفل زفافها لمأتم

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار النحاس اليوم الأحد 20-8-2023

سعر علبة الشوفان، أسعار الشوفان اليوم الأحد 20-8-2023 بالأسواق

تعرف على أسعار الأرز السائب والمعبأ اليوم الأحد 20-8-2023

أسعار السيراميك اليوم الأحد 20-8-2023 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

أسعار حفل فريق كايروكي في مهرجان العلمين الجديدة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

6 أحكام تتعلق بإلقاء السلام والرد عليه، و21 حالة لا يجب فيها

حديث أبي زرع، حديث مهم بين الزوجات عن الأزواج في زمن النبوة

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الأحد 20- 8-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية