ملتقى توظيف يوفر 10 آلاف و5 فرص عمل في 73 منشأة لشباب القاهرة
أعلنت وزارة العمل اليوم الأحد عن تنظيم ملتقى توظيف يوم الثلاثاء من الأسبوع المقبل، الموافق 29 أغسطس 2023، يوفر عشرة آلاف و5 فرص عمل، منهم لذوي همم، بكافة التخصصات، في 73 منشأة صناعية، لشباب محافظة القاهرة.
وذلك تحت رعاية وزير العمل حسن شحاتة، واللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة ودعت "الوزارة" شباب" المحافظة" من الجنسين بالدخول على"اللينك"المخصص للتقديم على هذه الوظائف، وتسجيل بياناتهم من اليوم،وحضور "الملتقى" المقرر عقده في فندق كونكورد السلام بجوار بوابة 5 لنادي الشمس، بجسر السويس، بمحافظة القاهرة، من الساعة العاشرة صباحًا وحتى السابعة مَسَاءً..
مديرية عمل القاهرة
وبحسب البيان قال أحمد عزاز مدير مديرية عمل القاهرة إن هذا الملتقى يأتي تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالتواصل مع شركات القطاع الخاص لتوفير فرص عمل للشباب، في إطار خطة الدولة المصرية للحد من البطالة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ومتابعة هذه الفرص لحين استلامها، والتأكد من عقود العمل ومطابقتها للقانون،وتطبيق الحد الأدنى للأجور..
فرص العمل المطلوبة
وأوضح مدير المديرية أن الشركات الخاصة التي ستشارك في الملتقى متخصصة في مجالات السياحة، والخدمات البيئية، والأمن، والدعاية الإعلان، والخدمات المالية والتجارية، وغيرها والتي تطلب تخصصات للعمل كمهندسين معمار، وصيانة، ومكانيكا، وكهرباء، محاسبين، استشارين، أخصائيين سلامة، جودة، وتمويل، وحصر هندسى، ومشتريات، وتمريض، وأيضا خدمة عملاء، وكول سنتر، وإداريين، ومدرسين جميع التخصصات، وفنين صيانة، ومشرفين، وأمناء مخازن، ومديرين، وسكرتارية، ومدخل بيانات، واستقبال، واستعلامات، وكاشير، ومندوبين تحصيل، ومبيعات، وسائقين، وعمال عاديين، وعضو فريق، وجزارين، ومضيف، وويتر، وهوست،ومساعدين، و باريستا، وتيلى سيلز، وحفارين، وشيف وطباخ، وبائعين..
الشروط والتخصصات والمؤهلات المطلوبة للتسجيل
ودعا عزاز شباب المحافظة من الجنسين للدخول على هذا اللينك من اليوم لمعرفة الشروط والتخصصات والمؤهلات المطلوبة للتسجيل،والمشاركة يوم الملتقى وهو: https://forms.gle/ZoHCRtLse9sQvjhHA
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