الإثنين 21 أغسطس 2023
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اقتصاد

التفاصيل والحد الأقصى للمحافظ الإلكترونية في البنوك

المحافظ الالكترونية
المحافظ الالكترونية في البنوك،فيتو

أكدت العديد من البنوك أن خدمات المحفظة المالية يمكن التسجيل فيها بحد أقصى ٣ محافظ على نفس بطاقة الرقم القومي للعميل و٣ أرقام هواتف محمولة مختلفة للعميل.

وهناك عدة شروط لابد من توافرها للاشتراك في خدمة المحفظة الإلكترونية حيث تشمل قائمة تلك الشروط التالي:

شروط الاشتراك في خدمة المحفظة الإلكترونية

1- يجب أن يكون لدى العميل رقم موبايل مصري مسجل باسمه وليس مشتركا بنفس رقم الهاتف المحمول في أي محفظة إلكترونية أخرى (بنك آخر أو شركة اتصالات).

2- بطاقة رقم قومي سارية.

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3- يمكن للعميل امتلاك ٣ محافظ إلكترونية كحد أقصى على نفس رقم البطاقة القومي بأرقام هاتف محمول مختلفة.

4-  يجب أن يكون العميل صاحب المحفظة مصري الجنسية.

ومن جانب آخر تتعدد خدمات المحفظة الإلكترونية من بنك مصر حيث بدأ الكثير من عملاء البنك في التحول نحو استخدام التكنولوجيا الرقمية من خلال تلك الخدمة.

 

خدمات محفظة بنك مصر 

وتشمل قائمة الخدمات التي يتم تقديمها عبر محفظة بنك مصر الكثير من العمليات المصرفية.

ولعل أبرز تلك الخدمات التي تقدمها محفظة بنك مصر للعملاء ما يلي:

تفاصيل المحفظة الإلكترونية BM Wallet من بنك مصر

الحد الأقصى لخدمة المحفظة الإلكترونية لعملاء البنوك

قائمة خدمات محفظة بنك مصر 

1- الإيداع والسحب من خلال أكثر من 9،000 ماكينة صراف آلي في مصر.

2- تحويل واستقبال الأموال من أي محفظة في مصر.

3- ربط بطاقات بنك مصر (الخصم المباشر، الائتمان والدفع مقدما) بالمحفظة.

4- أسهل طريقة تدفع بها.

5- شحن رصيد الموبايل ليك ولغيرك

6- فواتير الموبايل ليك ولغيرك

7- فواتير الخط الأرضي ليك ولغيرك

8- فواتير المرافق العامة (الكهرباء، المياه، الغاز)

9-اشتراكات النقابات والأندية

10- تذاكر الطيران

11- فوري باي والشراء من خلال الـ  QR Code

12- خطوات شحن كارت الكهرباء باستخدام خاصية الNFC:-
 

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