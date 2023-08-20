الجمارك تنظم ورشة عمل لنشر الوعي بالفاتورة الإلكترونية ومتطلبات منظومة نافذة

أعلنت مصلحة الجمارك المصرية تنظيم ورشة عمل مع أعضاء المجتمع التجاري لنشر الوعي بالفاتورة الإلكترونية ومتطلبات منظومة نافذة والأدلة الإرشادية في مجال التخليص الاستيراد والتصدير يوم الأحد ٢٧ أغسطس.

نشر الوعي بالفاتورة الإلكترونية ومتطلبات منظومة نافذة

وأكدت مصلحة الجمارك أن تنظيم ورشة العمل مع أعضاء المجتمع التجاري تأتي نتيجة التعاون المثمر بين الجمارك المصرية وشركاء النجاح من أعضاء المجتمع التجاري.

ومن المقرر أن يتم تنظيم الورشة بمقر الغرفة التجارية القاهرة وبحضور أحمد أبو الحسن رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس المصلحة، وبعض قيادات من المصلحة وأعضاء الغرف التجارية وايضا بعض من مستخلصي الجمارك.

وكانت مصلحة الجمارك المصرية أعلنت توقيع بروتوكول تعاون مع لجنة مبيدات الآفات الزراعية لرفع قدرات وتدريب موظفي الجمارك وتقديم الدعم والعون العلمي، تنظيم وعقد أنشطة تدريبية دورات، ندوات ورش عمل، مؤتمرات) في النواحي المتعلقة بالمبيدات على أن يشترك الطرفان في إعداد المادة العلمية أو يتكفل المدرب بإعدادها وفقا لخبراته وتخصصه مع تسليمها للمعهد الجمركي المشرف على العملية التدريبية لتوزيعها على المتدربين.

بروتوكول تعاون بين لجنة مبيدات الآفات الزراعية ومصلحة الجمارك المصرية

وأكدت مصلحة الجمارك المصرية أن بروتوكول التعاون مع لجنة مبيدات الآفات الزراعية لرفع قدرات وتدريب موظفي الجمارك لأنها تعد بمثابة خط الدفاع الأول نحو مكافحة التهريب والإتجار غير المشروع للبضائع الممنوعة والمحظورة والمقيدة وغيرها والتعدي على حقوق الملكية الفكرية عبر المنافذ الجمركية بالموانئ البحرية والبرية والجوية، كما أنها بمعاونة الجهات المعنية الأخرى تعمل على إحكام الرقابة على البضائع والسلع بأنواعها المختلفة ومن بينها المواد الكيميائية والمبيدات وغيرها من المواد الضارة وغير المصرح بها.

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جانب من توقيع البروتوكول بين مصلحة الجمارك مع لجنة مبيدات الآفات الزراعية

وأشارات المصلحة خلال بيان لها أن لجنة مبيدات الآفات الزراعية تعتبر بمثابة نقطة الاتصال الوطنية والتي تتعامل مع السلطات الدولية من أجل الاستخدام الفعال والأمن لمنتجات وقاية النبات، والتي من ضمن مهامها تتبع غش وتهريب المبيدات إلى البلاد ودعم الرقابة عليها وتنفيذ برامج التدريب وتقييم المبيدات وذلك من خلال الدورات التدريبية وورش العمل والمطبوعات والتعامل مع كل ما يتعلق بالمبيدات في مصر وحرصًا من الطرفين على تنمية الوعي وتثقيف ورفع قدرات موظفي الجمارك وتأهيلهم لمتابعه كل ما هو جديد وتمشيا مع التطور الكبير في هذا المجال.

واتفقت مصلحة الجمارك مع لجنة مبيدات الآفات الزراعية على القيام بالعمل على رفع قدرات وتدريب موظفي الجمارك وتقديم الدعم والعون العلمي، تنظيم وعقد أنشطة تدريبية دورات، (ندوات ورش عمل، مؤتمرات) في النواحي المتعلقة بالمبيدات على أن يشترك الطرفان في إعداد المادة العلمية أو يتكفل المدرب بإعدادها وفقا لخبراته وتخصصه مع تسليمها للمعهد الجمركي المشرف على العملية التدريبية لتوزيعها على المتدربين.

ووقع البروتوكول من محمد إبراهيم عبد المجيد رئيس لجنة مبيدات الآفات الزراعية وعن مصلحة الجمارك أحمد أبو الحسن رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس المصلحة وقد حضر البروتوكول التعاون من لجنة المبيدات مصطفى عبد الستار نائب رئيس لجنة مبيدات الآفات الزراعية، شكري عبد السلام مدير المعمل المركزي للمبيدات ومن مصلحة الجمارك سامي رمضان رئيس الإدارة المركزية لجمارك الركاب والأسواق الحرة وحمادة فرج مكتب رئيس مصلحة الجمارك.