الأحد 20 أغسطس 2023
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أخبار مصر

اليوم، غلق صالة الوصول رقم 1 بمطار القاهرة بسبب أعمال التطوير

مبني الركاب رقم 1
مبني الركاب رقم 1 بمطار القاهرة،فيتو

تبدأ شركة ميناء القاهرة الجوي اليوم الأحد، إغلاق صالة الوصول رقم (1) بمبنى الركاب رقم (1) والمعروف بالمطار القديم كليًّا ونقل الرحلات إلى صالة الوصول رقم (۳) وصول بنفس المبنى، بسبب بدء أعمال التطوير والتجديد في الصالة القديمة، وتم تأكيد جاهزية صالة (3) لاستقبال الرحلات.

 

المطار يغلق صالة الوصول 1 للتجديد ونقل الرحلات لصالة 3 بالمبنى

وعقدت شركة الميناء اجتماعًا موسعًا برئاسة الطيار جمال الجندي رئيس قطاع العمليات بالمطار مع جميع الجهات العاملة بالصالة من شرطة وجمارك وحجر صحي وغيرها من الجهات، وتم التأكيد على شركات الطيران العاملة بالمبنى بتنظيم نزول الركاب من الطائرة والالتزام بالأعداد المناسبة داخل الأتوبيسات وكذلك تأخير نزول ركاب الترانزيت من الطائرة إلى آخر أتوبيس وتوجيههم إلى منطقة الترانزيت بصالة السفر رقم (۱) وذلك فور بدء العمل بالصالة.

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نقل رحلات الوصول بمبني الركاب القديم بمطار القاهرة

وناقش الاجتماع التنبيه على شركات الطيران العاملة بالمبنى بعدم انتظار أي راكب نهائيًّا تحت الطائرة أو ترجله في منطقة الانتظار بالمهبط أمام صالة الوصول، وتنظيم دخول الركاب إلى الصالة بواسطة منسق خارجي ومدير منوب ومدير الصالة وفي حالات ذروة التشغيل يتم تفعيل إجراءات تنظيم دخول الركاب للصالة بفاصل زمني وذلك بالتنسيق مع شركة الطيران، والتأكيد على تخصيص أبواب الدخول أرقام (۲، ۳) لدخول الركاب.

 

تعليمات هامة من مطار القاهرة الدولي

وتم التأكيد على البنوك العاملة قبل منطقة الجوازات بالتواجد بالعدد الكافي على مدار الساعة والالتزام بتوافر تأشيرات الوصول فقط وتوجيه الراكب للفروع الخارجية بصالة المستقبلين لباقي الخدمات البنكية، وتوفير العدد الكافي من ضباط الجوازات في أوقات الذروة لتجنب حدوث تكدسات وتيسير حركة الركاب، والتزام شركات الخدمات الأرضية بسرعة نقل الحقائب إلى الصالة.

 

تنظم رحلات الوصول إلى مطار القاهرة

كما تم التنسيق على تواجد (۳) لجن جمركية جاهزة على مدار الساعة لتجنب حدوث تكدسات وتيسير حركة الركاب، والتأكيد على جاهزية كافتيريا المستقبلين بصالة الوصول رقم (۳)، وضرورة توفير العـدد الكـافـي مـن عـربـات "اخدم نفسك" وكـذا عمـال التحميـل والمتابعة المستمرة من مدير منوب المبني والتأكيد على توفير خدمة مرورية أمام صالة الوصول رقم (3) لتنظيم حركة المركبات وعدم تعارضها مع مسار خروج الركاب، وجاهزية ساحة انتظار السيارات أمام الصالة وخلف المول التجاري بعد تطويره.

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