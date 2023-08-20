غرق شاب بترعة مشروع ناصر في الإسكندرية

شهدت ترعة مشروع ناصر أمام قرية 21 بغربي محافظة الإسكندرية غرق شاب في العقد الرابع من العمر بداخل الترعة في محاولات من قبل قوات الإنقاذ النهري وكافة الجهات المعنية البحث عن الجثمان وسرعة انتشاله وتسليمه لذويه.



بدأت الواقعة بتلقي اللواء خالد البروي، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بغرق شاب فى العقد الرابع من العمر بترعة مشروع ناصر أمام قرية 21 بغربي المحافظة.



على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وضباط مباحث رفقة قوات الإنقاذ النهري وسيارة إسعاف إلى موقع الحادث لاتخاذ الإجراءات اللازمة.



من جانبه قال أحد الغطاسين المتطوعين في الإسكندرية، إنه تلقى إشارة تفيد بغرق شاب يدعى أحمد عبد الكريم القذافي مرعي الفرجاني، 35 سنة غرق فى مشروع ناصر أمام قرية 21.



جرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيق في الواقعة ومعرفة إذا ما كان هناك شبهة جنائية وراء الحادث من عدمه.

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