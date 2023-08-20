الأحد 20 أغسطس 2023
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محافظات

التحفظ على 433 حالة إشغال وإعدام 25 كيلو عجين فاسد في حملة بالعجمي (صور)

حملة حي العجمي، فيتو
حملة حي العجمي، فيتو

ترأست هدى أبو كليلة، رئيس حي العجمي غرب الإسكندرية، حملة مكبرة لمتابعة التزام المحال والمنشآت التجارية والمطاعم والمخابز والسوبر ماركت بالاشتراطات البيئية ومعايير السلامة والصحة المهنية وقانون العمل وإزالة الإشغالات.

 

جاء ذلك في ضوء توجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية باستمرار حملات متابعة الأسواق والمنشآت التجارية ومدى التزامها بقرارات رئاسة مجلس الوزراء.


 وجاء خط سير الحملة بداية بمنطقة الكيلو ٢١ وأبو يوسف وطريق إسكندرية مطروح وشارع الحديد والصلب وشارع قصر القويري وشارع الهانوفيل الرئيسي واستكمال طريق إسكندرية مطروح حتى البيطاش.


جاءت الحملة بمشاركة حامد متولي سكرتير عام الحي ومدير إدارة المتابعة الميدانية ومدير إشغال الطريق ورخص المحلات والإيرادات والرصد البيئي وشئون البيئة ومشاركة كافة الجهات والمديريات المعنية.

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وأسفرت الحملة عن التحفظ على 433 حالة إشغال متنوع، وإعدام 25 كيلو عجين غير صالح للاستخدام الآدمي للتغير في الخواص الطبيعية، 50 لترا من الحليب مجهول المصدر، 2 كيلو كبدة منتهية الصلاحية.

 

وتحرير محاضر من  قبل التفتيش الصيدلي، 2 محضر، وإجمالي المحاضر المحررة من قبل إدارة الرصد البيئي بالحي 5 محاضر، والمحاضر المحررة من قبل إدارة شئون البيئة بالحي 7 محاضر.
 

وجاء إجمالي المحاضر المحررة من قبل إدارة مكتب السلامة والصحة المهنية  7 محاضر، ومن  مكتب مراقبة الأغذية والصحة  المطور 6 محاضر كالتالي:
-  3  محاضر عدم استيفاء اشتراطات صحية  
-  3  محاضر عدم حمل شهادة صحية 
-  
▪️ إجمالي المحاضر المحررة من قبل إدارة التموين  7 محاضر  2 محضر عدم إعلان عن أسعار، 5 محاضر عدم حمل شهادة صحية.
▪️ إجمالي الإنذارات المحررة من قبل إدارة مكتب العمل 5 إنذارات. 
 

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