استقالات بمجلس إدارة نادي أسوان بعد اعتذار لجنة الكرة عن عدم استكمال مهامها

تقدم أعضاء بمجلس إدارة نادي أسوان الرياضي باستقالتهم من المجلس، بعد اعتذار أعضاء لجنة الكرة عن عدم استكمال مهمتهم في إدارة ملف كرة القدم وشئون الفريق الأول خلال الموسم ٢٠٢٣/٢٠٢٤.

وتقدم عضوا مجلس إدارة نادى أسوان الرياضي سيف الدين محمد حسن كثير وتامر حسين محمد مرسال بخطاب رسمي إلى رئيس مجلس إدارة النادي ينص على اعتذارهم عن منصبهم كأعضاء مجلس إدارة.

وذكر أعضاء مجلس إدارة نادي أسوان الرياضي في نص استقالتهم أنهم يعتذرون عن عدم الاستمرار في العمل عن منصبهم كأعضاء مجلس إدارة نادي أسوان الرياضي عن دورته الحالية ٢٠٢١/٢٠٢٥،انطلاقا من قناعتهم الشخصية بأنهم لم يرضوا أعضاء الجمعية العمومية وطموحاتهم في رفع شأن راية النادى لظروف وعراقيل داخلية وخارجية أبت دون تحقيق هذا الهدف رغم كل المحاولات المستميتة لتجاوزها لكن دون جدوى.

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وطلبوا من الجميع مسامحتهم على أي تقصير أو إخفاق لكنهم سيستمروا داعمين للنادي في أي وقت وأي مكان، متمنين للمجلس الحالي التوفيق والسداد.

كما جاء نص الاعتذار الرسمي للجنة الكرة المكونة محمود فاروق ومحمد حمدى عباس وعمرو يحيي، أن بسبب ما صدر من مجلس الإدارة بتحديد شروط ومهام لدور المشرف على الفريق جاءت بمثابة إعلان صريح لعدم وجود صلاحيات وأدوار معترف بها للجنة الكرة.

وهذه الأجواء والمستجدات الراهنة التي تحيط وتسيطر على الأجواء المحيطة بإدارة ملف قطاع كرة القدم والفريق الأول، مما تسبب فى كثير من المشاحنات والمغالطات وترديد الأقاويل وإطلاق الشائعات والأخبار المغلوطة التى تضر بمصلحة النادي، قرروا التقدم بالاعتذار عن عدم استكمال مهامهم.