الأحد 20 أغسطس 2023
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رياضة

المقاولون العرب يهنئ مجلس الإسماعيلي المنتخب

المهندس نصر أبو
المهندس نصر أبو الحسن، فيتو

هنأ مجلس إدارة نادي المقاولون العرب برئاسة المهندس محسن صلاح، مجلس إدارة نادي الإسماعيلي برئاسة المهندس نصر أبو الحسن بعد حصوله على ثقة الجمعية العمومية وانتخابه لقيادة النادي، متمنين للنادي الاسماعيلي ومجلس إدارته وجماهيره دوام التوفيق والنجاح.

 

وأعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات النادي الإسماعيلي، فوز المهندس نصر أبو الحسن بمقعد رئيس مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، وفوز فرج عمران بمنصب نائب رئيس النادي، ومصطفى شلة بمنصب أمين الصندوق.  

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أعضاء المجلس 
 

بالإضافة إلى فوز محسن عبد المسيح، وأحمد عبد الرحمن، وأحمد فهيم، وشوقي عوض، ومحمد جمال عضو تحت السن، بمقاعد الأعضاء. 
 

ميزانية النادي الإسماعيلي 
 

ومن جهة أخرى رفضت الجمعية العمومية للنادي الإسماعيلي اعتماد بنود الميزانية، وذلك على هامش الانتخابات، حيث شهدت منطقة الملاعب الخلفية للنادي الإسماعيلي، استعراض بنود الميزانية ومناقشتها في اجتماع الجمعية العمومية.
 

مد وقت التصويت 
 

وكانت قد أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات النادي الإسماعيلي، في وقت سابق مد التصويت لمدة نصف ساعة على أن تغلق صناديق الاقتراع في تمام الساعة الخامسة والنصف، بدلًا من الخامسة. 
 

وبدأ أعضاء النادي الإسماعيلي، التصويت في انتخابات مجلس إدارة النادي، منذ الساعة التاسعة من صباح أمس السبت وانتهت الساعة الخامسة والنصف. 
 

وشهدت الساعات الأخيرة بالانتخابات أجواءً هادئة من قبل أعضاء الجمعية العمومية بالنادي الإسماعيلي لاختيار مجلس إدارة جديد. 
 

وأقيمت أمس السبت انتخابات مجلس إدارة النادي الإسماعيلي بحديقة رضا والملعب رقم 2 بإستاد الإسماعيلية. 
 

وتضم قائمة المرشحين 
 

منصب رئيس النادي كل من:

نصر أبو الحسن وعلى غيط وسليمان أبو عريضة.

نائب الرئيس

عمرو زكي وفرج عمران سالم عمران وأشرف محمد حلمي (أشرف عمارة).

أمين الصندوق

مصطفى شلة ومحمد أمير درويش وعلي عبدالله عبادي وأشرف أحمد عبد اللطيف دويدار.

 

عضوية مجلس الإدارة
 

حمد حسن عيد حمد، محسن عبد المسيح، أسامة محمد محمد السيد، محمد نبيل النجدي، سماح عرفة يوسف، كمال حمودة كمال، أحمد محمد عبد السميع، محسن حنفي أبو الحسن، محمد إبراهيم محمود أحمد، وليد أحمد فؤاد، شوقي عوض عبد العزيز، أحمد جمال فهيم، محمد السيد محمد محمد، أحمد محمد عبد الرحمن، أسامة محمد محمد سيد.

 

عضو مجلس إدارة (تحت السن) 
 

أيمن محمد أحمد هاشم، محمد جمال عبد المنعم، محمد عبد العال أحمد عفيفي، عمر عادل السيد علي الطنطاوي، حسام عبد البديع كامل، إبراهيم محمد مدبولي.
 

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