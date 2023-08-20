القومي للمرأة بأسوان يستكمل فعاليات الحملة الممتدة لطرق الأبواب "بلدي أمانة"

قالت الدكتورة هدى مصطفى مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بأسوان، إنه جاري تنفيذ 4 آلاف زيارة منزلية استهدفت توعية عدد 23 ألف و628 من السيدات والرجال والأطفال بمختلف القرى والنجوع وذلك ضمن فعاليات الحملة الممتدة لطرق الأبواب "بلدي أمانة"، تحت رعاية اللواء أشرف عطية محافظ أسوان.

وأضافت أن ذلك يأتي في إطار تنفيذ التوجيهات المستمرة لمحافظ أسوان بضرورة تكثيف الجهود المبذولة لزيادة الأنشطة والفعاليات من أجل تحقيق أكبر استفادة ودعم محاور التمكين الاقتصادي والاجتماعي والثقافي للأهالي ضمن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية والذي أطلقه الرئيس السيسي بمختلف القرى والنجوع وخاصة المستهدفة للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

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وأوضحت الدكتورة هدى مصطفى أن حملة " بلدي أمانة" تهدف إلى تعزيز النظرة الإيجابية للمستقبل، وشرح دور المشروعات القومية الكبرى في تحقيق التنمية المنشودة لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنات والمواطنين، بجانب التوعية بالتحديات التي يواجهها المجتمع خاصة في ظل الأزمات العالمية.

وأشارت إلى أن الحملة تشهد مشاركة متميزة من رائدات المجلس وميسرات مجموعات الادخار والإقراض الرقمي ومجموعة من الشباب المتطوعين وميسرات مبادرة دوي لتمكين الفتيات، ومشاركة القيادات الدينية من الشيوخ والقساوسة والواعظات والراهبات عضوات مبادرة سفيرات المحبة والسلام.