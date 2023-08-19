العثور على جثة مسن في حالة تعفن بالإسكندرية

عثر أهالي منطقة اللبان وسط محافظة الإسكندرية على جثة مسن في حالة تعفن داخل شقته بشارع حمام الورشة وتم نقل الجثة للمشرحة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، تلقت إخطارًا بورود بلاغ لشرطة النجدة بانبعاث رائحة كريهة من داخل شقة مسن بشارع حمام الورشة دائرة القسم.

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وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى محل البلاغ بالتنسيق مع الأدلة الجنائية وفريق من النيابة العامة.عثر بالفحص على جثة مسن يدعى "أحمد.م " يرتدي ملابسه كاملة ولا توجد به إصابات ظاهرية، وتبين سلامة منافذ الشقة وعدم وجود بعثرة في محتوياتها ابتعدت معه شبهة السرقة قبل أن يثبت تقرير مفتش الصحة بأن الوفاة طبيعية ولا توجد شبهة جنائية.



وتحرر محضر بالواقعة، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة التي صرحت بدفن الجثة بعد اتخاذ الإجراءات القانونية.