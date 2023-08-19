الأحد 20 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

رياضة

رسميا، الهلال السعودي يتعاقد مع المهاجم الصربي ميتروفيتش

ميتروفيتش، فيتو
ميتروفيتش، فيتو

أعلن نادي الهلال السعودي التعاقد رسميًّا مع المهاجم الصربي ميتروفيتش لاعب فولهام الانجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وجاء ذلك بعد سلسلة الصفقات القوية لنادي الهلال ولعل أبرزها النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا من باريس سان جيرمان الفرنسي.

سقط الهلال في فخ التعادل أمام الفيحاء بهدف لكل منهما في المباراة التي جمعت بينهما في إطار الجولة الثانية من دوري روشن السعودي.

وسجل ساكالا يسجل الهدف الأول للفيحاء في الدقيقة 15 بعدما توغل وراوغ مدافع الهلال ثم صوب في شباك الهلال.

Advertisements

وأحرز عبد الله الحمدان هدف التعادل للهلال في الدقيقة 20 بعد استغلاله كرة مرتدة من حارس الفيحاء ليصوب بقوة في الشباك.

 

تشكيل الهلال أمام الفيحاء

أعلن البرتغالي خورخي خيسوس، المدير الفني لنادي الهلال، تشكيل فريقه أمام الفيحاء، في المباراة التي تجمع بينهما، في إطار الجولة الثانية من دوري روشن السعودي.

وشهد التشكيل غياب كل من المغربي ياسين بونو والبرازيلي نيمار دا سيلفا.

وجاء تشكيل الهلال السعودي كالتالي:
حراسة المرمى: عبدالله المعيوف

خط الدفاع: سعود عبدالحميد ــ علي البليهي ــ محمد جحفلي ــ ناصر الدوسري

خط الوسط: روبن نيفيز ــ سالم الدوسري ــ ميلنكوفيتش سافيتش

وقدم الهلال السعودي النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، خلال حفل أقيم على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض بحضور 60 ألف متفرج.

وشهد الحفل تقديم الصفقات الجديدة للزعيم وعلى رأسهم النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا القادم من باريس سان جيرمان وياسين بونو والبرازيلي مالكوم.

وطرح النادي التذاكر على خمس فئات تبدأ من 20 ريالًا، مرورًا بـ50 و65 و75 ريالًا وانتهاءً بـ250 ريالًا.

وكان نادي الهلال السعودي، أعلن ضم البرازيلي نيمار جونيور نجم باريس سان جيرمان الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الإنتقالات الصيفية البرازيلي نيمار دا سيلفا الهلال السعودي فولهام الإنجليزي فترة الانتقالات الصيفية الحالية ألكسندر ميتروفيتش

مواد متعلقة

الدوري السعودي، الهلال يقدم نيمار للجماهير في حضور 60 ألف متفرج (فيديو)

الهلال السعودي يقدم الحارس المغربي ياسين بونو للجماهير (فيديو)

الدوري الإنجليزي، جمهور ليفربول يكرم مشجع إيفرتون ضحية الإستاد الجديد

أهلي جدة يتعاقد رسميا مع مدافع أتالانتا الإيطالي

الأكثر قراءة

بيان ناري من حسين لبيب على استقالة مجلس الزمالك

ننشر صورة الاستقالة الجماعية لمجلس إدارة الزمالك ومفاجأة من جمال عبد الحميد (مستند)

أحمد مرتضى منصور يعلن استقالته من مجلس الزمالك

أول تعليق من وزارة الشباب والرياضة عقب استقالة مجلس الزمالك

أول تعليق من تركي آل الشيخ على التعاقد مع مدحت شلبي لإذاعة الدوري السعودي

بعد رحيل مرتضى منصور ونجله، استقالة جماعية لمجلس إدارة الزمالك

سليمان وهدان: بعض أعضاء مجلس الزمالك رفضوا الاستقالة ومش عايزين نحرج حد (فيديو)

4 إجراءات لشركات السجائر لمواجهة احتكار التجار

Advertisements

منوعات

المزيد

دراسة تكشف مفاجأة: ربع سكان العالم مصابون بفقر الدم

بعد انتقاله إلى الهلال، والدة نيمار تخطف الأضواء بالبرقع والجمل (صور)

اعرف توقعات الأبراج اليومية وحظك اليوم السبت 18-8-2023 أبراج الجوزاء والحمل والثور

مسئولة أمريكية تتعرض لموقف محرج خلال لقاء تليفزيوني وسط الشارع (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الأرز السائب والمعبأ اليوم السبت 19-8-2023

تعرف على أسعار النحاس اليوم السبت 19-8-2023

سعر القصدير عالميا اليوم السبت 19-8-2023

أسعار الألومنيوم اليوم السبت 19-8-2023 في السوق المحلي

المزيد

انفوجراف

هاميزح، فيلم إسرائيلي يرصد انتصار الجيش المصري في حرب أكتوبر 1973 (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم الأحد 20- 8-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الأحد 20 - 8 - 2023 في القاهرة والمحافظات

الجامع الأزهر: العدل خلُق عظيم اتسم به ديننا الحنيف وبرهنت عليه الآيات القرآنية

المزيد
الجريدة الرسمية