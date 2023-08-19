رسميا، الهلال السعودي يتعاقد مع المهاجم الصربي ميتروفيتش
أعلن نادي الهلال السعودي التعاقد رسميًّا مع المهاجم الصربي ميتروفيتش لاعب فولهام الانجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
وجاء ذلك بعد سلسلة الصفقات القوية لنادي الهلال ولعل أبرزها النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا من باريس سان جيرمان الفرنسي.
سقط الهلال في فخ التعادل أمام الفيحاء بهدف لكل منهما في المباراة التي جمعت بينهما في إطار الجولة الثانية من دوري روشن السعودي.
وسجل ساكالا يسجل الهدف الأول للفيحاء في الدقيقة 15 بعدما توغل وراوغ مدافع الهلال ثم صوب في شباك الهلال.
وأحرز عبد الله الحمدان هدف التعادل للهلال في الدقيقة 20 بعد استغلاله كرة مرتدة من حارس الفيحاء ليصوب بقوة في الشباك.
تشكيل الهلال أمام الفيحاء
أعلن البرتغالي خورخي خيسوس، المدير الفني لنادي الهلال، تشكيل فريقه أمام الفيحاء، في المباراة التي تجمع بينهما، في إطار الجولة الثانية من دوري روشن السعودي.
وشهد التشكيل غياب كل من المغربي ياسين بونو والبرازيلي نيمار دا سيلفا.
وجاء تشكيل الهلال السعودي كالتالي:
حراسة المرمى: عبدالله المعيوف
خط الدفاع: سعود عبدالحميد ــ علي البليهي ــ محمد جحفلي ــ ناصر الدوسري
خط الوسط: روبن نيفيز ــ سالم الدوسري ــ ميلنكوفيتش سافيتش
وقدم الهلال السعودي النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، خلال حفل أقيم على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض بحضور 60 ألف متفرج.
وشهد الحفل تقديم الصفقات الجديدة للزعيم وعلى رأسهم النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا القادم من باريس سان جيرمان وياسين بونو والبرازيلي مالكوم.
وطرح النادي التذاكر على خمس فئات تبدأ من 20 ريالًا، مرورًا بـ50 و65 و75 ريالًا وانتهاءً بـ250 ريالًا.
وكان نادي الهلال السعودي، أعلن ضم البرازيلي نيمار جونيور نجم باريس سان جيرمان الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية.
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