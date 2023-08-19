مانشستر سيتي يتقدم بهدف نظيف على نيوكاسل في الشوط الأول

انتهى الشوط الأول بتقدم مانشستر سيتي على نيوكاسل يونايتد بهدف مقابل لاشئ في المباراة التي تلعب في الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي، وتقام المباراة على ملعب الاتحاد معقل فريق السيتي.

أحداث الشوط الأول

سيطر لاعبو السيتي على مجريات المباراة منذ البداية وأضاع لاعبو السيتزين العديد وسط تألق كبير من حارس مرمى نيوكاسل بوب حتى استطاع الأرجنتيني الفاريز خطف هدف التقدم للفريق السماوي.

وبعد احراز الهدف واصل لاعبو السيتي سيطرتهم علي مجريات الشوط ولكن وسط دفاع ثابت من جانب نيوكاسل الذي عاني في إمكانية الوصول لايدرسون حارس مرمي السيتي.

وجاء تشكيل مانشستر سيتي علي النحو التالي:

تشكيل مانشستر سيتي

حراسة المرمى: إيدرسون

خط الدفاع: والكر، أكانجي، دياز، جفارديول

خط الوسط: رودري، كوفاسيتش، فودين

خط الهجوم: الفاريز، هالاند، جريليش

تشكيل نيوكاسل يونايتد

حراسة المرمى: بوب

خط الدفاع: شار، تريبير، بوتمان، بران

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خط الوسط: تونالي، جيماريش، جويلانتون

خط الهجوم: الميرون، ايزاك، جوردون

برشلونة يتفق مع مانشستر سيتي لاستعارة نجمه

كشف الصحفي الإيطالي بشبكة سكاي سبورت، فابريزيو رومانو، أن برشلونة ومانشستر سيتي يقتربان من إتمام صفقة البرتغالي الدولي جواو كانسيلو.

وكتب فابريزيو رومانو عبر حسابه على موقع "تويتر": "برشلونة يريد استكمال صفقة جواو كانسيلو في القريب العاجل، وجولة جديدة من المحادثات في نهاية هذا الأسبوع".

وأضاف: "يقترب الاتفاق مع مانشستر سيتي على صفقة استعارة، ستشمل بند خيار الشراء لكنه ليس إلزاميًا".

ووقع كانسيلو في خلاف مع بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي وبعدها انتقل معارًا إلى بايرن ميونخ، في يناير الماضي، حيث لعب له النصف الثاني من الموسم الماضي.

وخاض كانسيلو 26 مباراة مع مانشستر سيتي قبل أن ينضم لصفوف بايرن ميونخ بنظام الإعارة.

ولم يعتمد جوارديولا على كانسيلو في أول مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز ومواجهة كأس السوبر الأوروبي.

وينتهي عقد كانسيلو مع مانشستر سيتي في 2027، علمًا بأنه انضم للفريق، في 2019، قادمًا من يوفنتوس.

ولعب كانسيلو لصفوف مانشستر سيتي 154 مباراة سجل فيها 9 أهداف، وصنع 22.

وفي الميركاتو الصيفي الجاري، تعاقد برشلونة مع: إلكاي جوندوجان، وإينيجو مارتينيز، وأوريول روميو، ورحل عنه: عثمان ديمبلي، وسيرجيو بوسكيتس، وفرانك كيسي، وجوليان أروخو، وأرناو تيناس، ونيكولاس جونزاليس، وأليكس كويادو، وصامويل أومتيتي، وجوردي ألبا وبابلو توري.