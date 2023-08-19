جالاطا سراي يتقدم على طرابزون بهدف في الشوط الأول وتريزيجيه أساسي

انتهي الشوط الأول بتقدم جالاطا سراي علي طرابزون سبور بهدف مقابل لا شيء، في المباراة التي تقام في الجولة الثانية من الدوري التركي علي ارضية ملعب نيف ستاديوم معقل فريق جالاطا سراي.

أحداث الشوط الأول

تقدم ايكاردي بالهدف الاول لصالح فريق جالاطا سراي في الدقيقة 23 وتصدى موسليرا لفرصة هدف محقق من اللاعب المصري تريزيجيه، وسيطر طرابزون على مجريات الشوط الأول بعد استقباله للهدف.

لينتهي الشوط الأول بتقدم جالاطا سراي بهدف نظيف.

تشكيل طرابزون سبور

في حراسة المرمى: أورجكان شاكير.

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في خط الدفاع: بينكويتش، دينزفيل، سترايجر لارسن، إرين ألمالي.

في خط الوسط: كوربيليس، باكاسيتاس، عمر عبدالقادر.

في خط الهجوم: باردي، بوزوك، تريزيجية.

طرابزون يفوز علي أنطاليا

حقق فريق طرابزون سبور فوزه الأول في مسابقة الدوري التركي على حساب ضيفه أنطاليا سبور، بهدف دون رد، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم شيتو جونيش ستاديوم، ضمن مواجهات الجولة الأولى من مسابقة الدوري التركي.

سجل هدف طرابزون سبور اللاعب ستيفانو دينزفيل في الدقيقة 8 من عمر اللقاء.

جاءت المباراة متوسطة المستوى، وسيطر فريق طرابزون سبور على أغلب فتراتها، بمشاركة النجم المصري محمود تريزيجيه، وشهدت إنتفاضة هجومية لفريق أنطاليا في أوقات قليلة، ولكنه لم ينجح في إدراك هدف التعادل.

ترتيب طرابزون في الموسم الماضي

وكان نادي طرابزون سبور أنهى الموسم الماضي في المركز السادس بالدوري التركي، حيث شارك تريزيجيه في 41 مباراة سجل خلالها 13 هدفا وصنع 10 آخرين.

من ناحية أخرى، كشفت تقارير صحفية أن طرابزون سبور دخل في مفاوضات مع الجزائري يوسف البلايلي، لاعب أجاكسيو السابق، ليكون بديلًا للمصري محمود حسن "تريزيجيه"، حال رحيله

محمود حسن تريزيجيه

وكان تريزيجيه قد انتقل إلى نادي طرابزون سبور التركي قادمًا من أستون فيلا الإنجليزي، مطلع الموسم المنقضي 2022-2023.

تريزيجيه رحل عن الأهلي في 2015 وانتقل إلى أندرلخت البلجيكي على سبيل الإعارة ثم البيع النهائي في العام التالي، ومنه شق طريقه إلى عدة فرق أوروبية غالبيتها في بلجيكا وتركيا.

وغاب محمود حسن تريزيجيه لاعب فريق طرابزون سبور التركي عن معسكر ناديه الحالي في سلوفينيا استعدادًا للموسم القادم.

واحتل فريق طرابزون سبور المركز السادس من جدول ترتيب الدوري التركي برصيد 57 نقطة.

وتلقى تريزيجيه عرضًا مغريًا من نادي اتحاد جدة وآخر مسبقًا من أهلي جدة للانضمام إلى أحدهما في الميركاتو الصيفى المقبل، لكنه استطاع التألق أمام فناربخشة وأنقرة مما دفع الجهاز الفنى للفريق التركي في التراجع عن فكرة بيعه.