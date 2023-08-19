السبت 19 أغسطس 2023
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محافظات

حملة ضبطية قضائية جديدة على وحدات الإسكان الاجتماعي المخالفة بالعاشر من رمضان (صور)

حملات علي مناطق الاسكان
حملات علي مناطق الاسكان الاجتماعى لضبط الوحدات المخالفة،فيتو

شنت لجان الضبطية القضائية بوزارة الإسكان وصندوق التمويل العقاري بالتعاون مع المهندس علاء منيع رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان محافظة الشرقية حملة موسعة على الوحدات المخالفة بمناطق الاسكان الاجتماعي بالمدينة.

حملات علي مناطق الاسكان الاجتماعى لضبط الوحدات المخالفة،فيتو

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 وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية       

يأتي ذلك في إطار تعليمات المهندس عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتورة مى عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري، بضرورة تطبيق قانون الإسكان الاجتماعى رقم (93) لسنة 2018 والذي يمنع من إيجار أو بيع الوحدات السكنية أو تغيير نشاطها، وفي حالة المخالفة يعاقب المستفيد بالعنوان المنصوص عليها بالقانون.

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 لصق إنذارات على أبواب الوحدات المغلقة الغير شاغرة 

وأسفرت الحملة التي قادها رئيس جهاز العاشر من رمضان والدكتور شريف شحته مدير إدارة التفتيش والمراجعة الداخلية بصندوق الاسكان الاجتماعي وبرفقتهم مأمورى الضبط القضائي بالجهاز وبمعاونة شرطة التعمير على مناطق الإسكان الاجتماعي لضبط المخالفات للوحدات التى تم تخصيصها للمواطنين من قبل صندوق تمويل الاسكان الاجتماعي بعد المرور علي أكثر من 800 وحدة من العمارات بمناطق (الحى السادس عشر) و( الحى العاشر) 110 عمارة بالإسكان الاجتماعى  لضبط الوحدات المخالفة تنفيذا للقانون.

حملات علي مناطق الاسكان الاجتماعى لضبط الوحدات المخالفة،فيتو

وذلك بهدف التأكد من وصول الدعم المقدم من الدولة الى مستحقيه والتزام المواطنين بشغل وحداتهم السكنية عن تحرير 70 محضر للوحدات السكنية المخالفة ( كونها ايجار ومباعة وتغيير نشاط) وجار اتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك.

حملات علي مناطق الاسكان الاجتماعى لضبط الوحدات المخالفة،فيتو

كما تم لصق إنذارات على أبواب الوحدات المغلقة الغير شاغرة وسوف يتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال هذه الوحدات لعدم الالتزام بشروط التعاقد.

حملات علي مناطق الاسكان الاجتماعى لضبط الوحدات المخالفة،فيتو

ومن جانبه أكد رئيس الجهاز،أن الحملات مستمرة على جميع مناطق الإسكان الاجتماعي لضبط الوحدات المخالفة لشروط التعاقد مشددا على استمرار الحملات خلال الفترة القادمة. 

كما اكد علي ضرورة التزام المواطنين من قاطنى وحدات الاسكان الاجتماعي بالالتزام بالقانون وشغل الوحدات السكنية المخصصة لهم منعا لتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قانون الاسكان الاجتماعي.

حملات علي مناطق الاسكان الاجتماعى لضبط الوحدات المخالفة،فيتو

حملات علي مناطق الاسكان الاجتماعى لضبط الوحدات المخالفة

وأشار بأن جهاز المدينة يطبق القانون على جميع المخالفين طبقا  لقانون الاسكان الاجتماعي رقم (93) لسنة 2018 والذى يمنع من ايجار او بيع الوحدات السكنية او تغييرنشاطه.

حملات علي مناطق الاسكان الاجتماعى لضبط الوحدات المخالفة،فيتوحملات علي مناطق الاسكان الاجتماعى لضبط الوحدات المخالفة،فيتو

وأفاد بأن هذه الحملة لم تكن الأخيرة بل هي امتداد لعدة حملات مستمرة وأنه يتم التنسيق بين جميع الجهات المعنية بوزارة الإسكان وصندوق التمويل العقاري لشن مثل هذه الحملات بصفة مستمرة تنفيذا لقانون الإسكان الاجتماعي الذي يمنع التصرف في الوحدات المخصصة للسادة المواطنين.

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