السبت 19 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

قصة طفل من ذوي الهمم يعود إلى أهله بعد 28 عاما بالأقصر

صورة تجميع والدي
صورة تجميع والدي محمد بعد عودته،فيتو

تداول أهالي الرزيقات بحري بأرمنت جنوب غرب الأقصر قصة  تعود إلى تسعينيات القرن الماضي، وبالتحديد في العام 1995، حيث اختفى محمد عبد العاطي الهموش طفل من ذوي الهمم، ولم تفلح محاولات أهل القرية في البحث ليل نهار عن طفلهم المنشود، بالرغم من خروجهم يوميًا إلى كل الأماكن بما فيها الصحراء الغربية، مستعينين بالجرارات الزراعية وبالعديد من الرجال وعظيم المؤن، ولكن دون جدوى.

 محمد الطفل ذو الهمة الذي لا يتكلم  اتخذ طريقه بعيدًا عن أفكار الجميع، وركب إحدى السيارات المتجهة إلى أسوان جنوبًا، ليجده رجل هناك يربيه بين بناته، ويوصي زوجته قبيل وفاته بأن تكرمه كابنها، وهو ما حدث وجعله يعيش بمنطقة الكرور بأسوان طيلة تلك الأعوام.

Advertisements

 

وبحسب ما ذكره فراج حجاجي أحد أهالي الرزيقات بحرى، فإن شابين من القرية خرجا للعمل بمنطقة الكرور بمحافظة أسوان، وهناك شاهدا محمد الذي يشبه والده تمام الشبه، فبدآ بالسؤال ليعرفا أنه غير معلوم أهله، ولكنه يعيش هنا عند أحد رجال الكرور طوال 28 عامًا، فقاما بتوصيل المعلومة للحاج عبد العاطي وقدما الأدلة على أنه ممكن أن يكون ابنه المفقود.

وشدد  أهل أسوان على عدم ترك  محمد الذي عاش بينهم طوال 28 سنة، وطلبوا التثبت من كونه محمد ابن الحاج عبد العاطي من محافظة الأقصر، ليتجهوا لعمل التحاليل اللازمة ليتم التأكيد، ويعود الغائب إلى 

 بعد ان فقد الأب.الحاج عبد العاطي ابنه الأصغر لـ "محمد" إثر حادث أليم بداية رمضان الماضي يدعى شاذلي، لتكون تلك العودة عبارة عن رحمات الله أنزلها على والد محمد الحاج عبد العاطي، بأن مهد الطريق لعودة الابن الغائب لحضن أبيه. 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

الأقصر أرمنت الرزيقات محافظة الأقصر أسوان محافظة أسوان

مواد متعلقة

هيئة تنمية الصعيد: الانتهاء من مجمعين صناعيين بمركز إسنا بالأقصر

إدارة البساتين بالأقصر: الزراعة علم وصناعة ولا خوف من زراعة الفاكهة

انطلاق امتحانات الدور الثاني للشهادة الثانوية الأزهرية بالأقصر

تحسن نسبي في حالة الطقس والكبرى بالأقصر تسجل 44

مدير المكافحة بزراعة الأقصر: التصدي لدودة الحشد والثاقبات والقوارض لحماية المحاصيل

توصيات المؤتمر الأول لكيان اتحاد شباب أرمنت بحضور مدير شباب الأقصر

طوارئ الرعاية الصحية بالأقصر تنقذ أمًا بعد إصابتها بصدمة تسممية شديدة

غدًا انطلاق امتحانات الدور الثاني للشهادة الثانوية الأزهرية

الأكثر قراءة

أحمد مرتضى منصور يعلن استقالته من مجلس الزمالك

بعد رحيل مرتضى منصور ونجله، استقالة جماعية لمجلس إدارة الزمالك

أول تعليق من وزارة الشباب والرياضة عقب استقالة مجلس الزمالك

الأهلي يعلن تغيير شعار النادي (فيديو)

المهندس نصر أبو الحسن رئيسا للنادي الإسماعيلي

أول تعليق من تركي آل الشيخ على التعاقد مع مدحت شلبي لإذاعة الدوري السعودي

الرحيل المجاني عرض مستمر في الزمالك، 8 لاعبين على أعتاب المغادرة

4 إجراءات لشركات السجائر لمواجهة احتكار التجار

Advertisements

منوعات

المزيد

دراسة تكشف مفاجأة: ربع سكان العالم مصابون بفقر الدم

بعد انتقاله إلى الهلال، والدة نيمار تخطف الأضواء بالبرقع والجمل (صور)

اعرف توقعات الأبراج اليومية وحظك اليوم السبت 18-8-2023 أبراج الجوزاء والحمل والثور

مسئولة أمريكية تتعرض لموقف محرج خلال لقاء تليفزيوني وسط الشارع (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الأرز السائب والمعبأ اليوم السبت 19-8-2023

تعرف على أسعار النحاس اليوم السبت 19-8-2023

سعر القصدير عالميا اليوم السبت 19-8-2023

أسعار الألومنيوم اليوم السبت 19-8-2023 في السوق المحلي

المزيد

انفوجراف

هاميزح، فيلم إسرائيلي يرصد انتصار الجيش المصري في حرب أكتوبر 1973 (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الجامع الأزهر: العدل خلُق عظيم اتسم به ديننا الحنيف وبرهنت عليه الآيات القرآنية

ما حكم حرمان الفتاة من الميراث بحجة مصاريف التعليم أو الجواز؟

واعظة بالأوقاف تحذر من عدم الرضا بما قسمه الله للعبد

المزيد
الجريدة الرسمية