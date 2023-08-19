قصة طفل من ذوي الهمم يعود إلى أهله بعد 28 عاما بالأقصر

تداول أهالي الرزيقات بحري بأرمنت جنوب غرب الأقصر قصة تعود إلى تسعينيات القرن الماضي، وبالتحديد في العام 1995، حيث اختفى محمد عبد العاطي الهموش طفل من ذوي الهمم، ولم تفلح محاولات أهل القرية في البحث ليل نهار عن طفلهم المنشود، بالرغم من خروجهم يوميًا إلى كل الأماكن بما فيها الصحراء الغربية، مستعينين بالجرارات الزراعية وبالعديد من الرجال وعظيم المؤن، ولكن دون جدوى.

محمد الطفل ذو الهمة الذي لا يتكلم اتخذ طريقه بعيدًا عن أفكار الجميع، وركب إحدى السيارات المتجهة إلى أسوان جنوبًا، ليجده رجل هناك يربيه بين بناته، ويوصي زوجته قبيل وفاته بأن تكرمه كابنها، وهو ما حدث وجعله يعيش بمنطقة الكرور بأسوان طيلة تلك الأعوام.

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وبحسب ما ذكره فراج حجاجي أحد أهالي الرزيقات بحرى، فإن شابين من القرية خرجا للعمل بمنطقة الكرور بمحافظة أسوان، وهناك شاهدا محمد الذي يشبه والده تمام الشبه، فبدآ بالسؤال ليعرفا أنه غير معلوم أهله، ولكنه يعيش هنا عند أحد رجال الكرور طوال 28 عامًا، فقاما بتوصيل المعلومة للحاج عبد العاطي وقدما الأدلة على أنه ممكن أن يكون ابنه المفقود.

وشدد أهل أسوان على عدم ترك محمد الذي عاش بينهم طوال 28 سنة، وطلبوا التثبت من كونه محمد ابن الحاج عبد العاطي من محافظة الأقصر، ليتجهوا لعمل التحاليل اللازمة ليتم التأكيد، ويعود الغائب إلى

بعد ان فقد الأب.الحاج عبد العاطي ابنه الأصغر لـ "محمد" إثر حادث أليم بداية رمضان الماضي يدعى شاذلي، لتكون تلك العودة عبارة عن رحمات الله أنزلها على والد محمد الحاج عبد العاطي، بأن مهد الطريق لعودة الابن الغائب لحضن أبيه.

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