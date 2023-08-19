الأحد 20 أغسطس 2023
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ثقافة وفنون

ارتفاع إيرادات السينما وتأثير الأفلام الجديدة

البوستر الرسمي لفيلم
البوستر الرسمي لفيلم العميل صفر، فيتو

ارتفعت إيرادات السينما المصرية بشكل ملحوظ في اليومين الأخيرين، وصعدت الإيرادات بشكل تصاعدي لتتخطى أمس الخميس حاجز الـ 4 ملايين جنيه، بعدما كانت تحقق في الأيام السابقة أقل من مليون ونصف.

 

ويعود ارتفاع إيرادات الأفلام لعدة أسباب.

 

أفلام جديدة

شهدت السينمات المصرية خلال اليومين الماضيين طرح ثلاثة أفلام جديدة وهي “العميل صفر” لأكرم حسني وأسماء أبو اليزيد، “وش في وش” لمحمد ممدوح وأمينة خليل، و"5 جولات" لمجموعة من الفنانين، وقد ساهمت هذه الأفلام في إقبال الجمهور على السينمات.

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أيام الويك إند

تتميز أيام الخميس والجمعة والسبت بارتفاع إيرادات السينما بسبب أنها أيام أجازات لعدد كبير من العاملين، حيث يستغل الجمهور أن الأيام التالية أيام أجازات ويدخل السينمات لمشاهدة أفلام، والتي كان معظمها أفلام كوميدية مناسبة سواء للخروجات العائلية أو الشبابية.

 

أبطال فيلم وش في وش

الفيلم من بطولة محمد ممدوح، أمينة خليل، بيومي فؤاد، أنوشكا، أسماء جلال، محمد شاهين، أحمد خالد صالح، سلوى محمد علي، سامي مغاوري، محمود الليثي، دنيا سامي، ومن كتابة وإخراج وليد الحلفاوي، ومن إنتاج شركة "سي سينما برودكشنز" هاني نجيب وأحمد فهمي، وبجانب أبطال العمل يظهر من خلال التريلر مجموعة من ضيوف الشرف خالد الصاوي، لطفي لبيب، عمر متولي، مصطفى غريب.

 

أبطال فيلم العميل صفر 

وفيلم العميل صفر من بطولة أكرم حسني وبيومي فؤاد وأسماء أبو اليزيد ومصطفى غريب ومنذر رياحنة والنجمة السعودية الشابة فاطمة البنوي وفيدرا، أيمن طعمة، إسماعيل فرغلي، أيمن الشيوي. الفيلم فكرة محمد سامي، وسيناريو وحوار وائل عبد الله، ومن إنتاج لؤي عبد الله وإخراج كريم العدل.

 

أبطال فيلم 5 جولات

فيلم خمس جولات  FIVE ROUNDS للنجم ماجد المصري وبطولة آدم شرقاوي، نور النبوي، وعايدة الأيوبي، داليا شوقي، مصطفى درويش، مطرب الراب أرسينك، لطيفة فهمي، سالي رشاد سيناريو وحوار محمد عبدالمعطي، ملابس وديكور يحيى علام، موسيقى تصويرية أحمد عبدالمنعم، مدير تصوير أحمد عبدالعزيز،  إعداد موسيقى محمد صقر، مؤثرات بصرية ياسر النجار، مهندس صوت إبراهيم عبدالعزيز، توزيع خارجي شركة أورينت، توزيع داخلي شركة سينرجي فيلمز، قصة يحيى علام ومازن أشرف، وإخراج مازن أشرف، وإنتاج شركة "علامز" للمنتج يحيى علام.

 

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