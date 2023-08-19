التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين توتنهام ومانشستر يونايتد في الدوري

الدوري الإنجليزي الممتاز، انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بين فريقي توتنهام ومانشستر يونايتد في المباراة التي تقام في الجولة الثانية من البريميرليج على أرضية ملعب فريق توتنهام.

أحداث الشوط الأول

وصل الفريقان في العديد من الفرص لمرمي الآخر ولكن تألق الحراس كان شاهدا علي الشوط الأول حيث زاد الكاميروني أونانا عن مرماه في العديد من الفرص أبرزها فرصة سون، وكذلك فرصة ريتشارلسون.

وتألق حارس توتنهام في فرصة راشفورد وكذلك برونو ليحسم التعادل السلبي الشوط الأول في شوط تألق حراس المرمي 0.

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وجاء تشكيل مانشستر يونايتد على النحو التالي:

تشكيل مانشستر يونايتد

حراسة المرمى: اونانا

خط الدفاع: بيساكا، مارتينيز، فاران، شو

خط الوسط: كاسيميرو، ماونت، برونو

خط الهجوم: انتوني، جارانتشو، راشفورد

تشكيل توتنهام

حراسة المرمى: فيكاريو.

خط الدفاع: بورو، روميرو، فان دي فين، أودوجي.

خط الوسط: سار، بيسوما، ماديسون.

خط الهجوم: كولسيفسكي، ريتشارلسون، سون.

أرقام سلبية لتوتنهام ومانشستر يونايتد

حقق توتنهام الانتصار في أول 5 مباريات خاضها على ملعبه في الدوري الموسم الماضي، ولكن حقق بعدها 7 انتصارات في المباريات الـ14 التالية، ولم يتعادل سوى في لقاء واحد كان أمام اليونايتد.

وخسر توتنهام 8 من 10 مباريات خاضها في الدوري الموسم الماضي أمام الفرق التي أنهت في المراكز الخمسة الأولى، ولم يحصد أي نقاط على ملعبه سوى أمام قطبي مانشستر، بالفوز على السيتي (1-0)، والتعادل أمام اليونايتد (2-2).

واستقبلت شباك توتنهام هدفين على الأقل في 21 مباراة من أصل 39 مباراة خاضها في البريميرليج منذ بداية الموسم الماضي، وهو ثاني أكثر فريق يتعرض لذلك خلف نوتنجهام فورست بـ22 مباراة.

ولم يخسر أنجي بوستيكوجلو، مدرب توتنهام، في كل مبارياته الـ38 التي خاضها على ملعبه في الدوري رفقة سيلتك، وسجل الفريق معه 113 هدفًا في تلك اللقاءات.

حقق مانشستر يونايتد الانتصار في أول مباراة يخوضها خارج ملعبه في الدوري، مرة واحدة فقط في آخر 5 مواسم، بالفوز على برايتون (3-2) في عام 2020.

ويبحث يونايتد عن الفوز بأول مباراتين في الموسم للمرة الأولى منذ موسم (2017- 2018) تحت قيادة جوزيه مورينيو.

وخسر الشياطين الحمر 8 مباريات في البريميرليج خارج ملعبه الموسم الماضي، وهو رقم قياسي للنادي.

ولم يجمع مانشستر يونايتد سوى نقطة واحدة من أصل 24 نقطة ممكنة، وذلك في المباريات التي خاضها خارج ملعبه الموسم الماضي أمام الفرق التي أنهت الدوري في المراكز التسعة الأولى، وكان ذلك بالتعادل (2-2) أمام السبيرز.

ويخشى مانشستر يونايتد خسارة المباراة الأولى في الدوري خارج ملعبه في موسمين متتاليين، وذلك للمرة الأولى منذ موسمي (1980- 1981) و(1981- 1982)، وذلك بعد خسارته أول مباراة خاضها خارج ملعبه الموسم الماضي أمام برينتفورد برباعية نظيفة.

ولم يحقق مانشستر يونايتد سوى انتصار واحد في آخر 9 مباريات خاضها في الدوري في لندن.