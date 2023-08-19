السبت 19 أغسطس 2023
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أخبار مصر

تدريب 45 فتاة من بور سعيد على مهنة التفصيل والخياطة مجانا

تدريب 45 فتاة من
تدريب 45 فتاة من بور سعيد على مهنة التفصيل والخياطة،فيتو

نظمت مديرية العمل بمحافظة بورسعيد فعاليات الإحتفال ببدء الدورات التدريبية المجانية على مهنة التفصيل والخياطة لعدد 450 فتاة متدربة، في إطار تنفيذ خطة التدريب المهني للعام 2023-2024، تحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهنى بالوزارة.

منشآت القطاع الخاص والاستثمارى

وذلك تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بضرورة الاهتمام بتدريب الشباب من الجنسين على المهن المطلوبة فى سوق العمل بما يساهم فى توفير فرص عمل لائقة لهم بعد انتهاء التدريب داخل منشآت القطاع الخاص والإستثمارى والذى يساهم فى خفض معدلات البطالة ودفع عجلة التنمية..

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واوضحت وزارة العمل فى بيان لها، أنها تلقت تقريرًا من عبدالونيس عبدالله مدير مديرية العمل ببورسعيد أفاد فيه أنه ألقى كلمة افتتاحية فى بداية الفعاليات أكد خلالها إنجاز مركز التدريب المهنى  خلال العام الماضى وإتمام تنفيذ الخطة السنوية بكفاءة وفعالية، ومراحل تطوير مركز التدريب المهني بمديرية العمل للوصول على أعلى المستويات والعمل على تطوير كفاءة فريق العمل القائم عليه، مقدمًا الشكر لكل فريق العمل بالمركز وكل الإدارات المعاونة له  بالمديرية، موجهًا باستمرار بذل الجهود والسعى لتحقيق إنجاز أكبر خلال العام التدريبى الجديد، كما شارك في  الاحتفالية  منار العوضى مدير مركز التدريب المهنى،وحنان محمود باحث،وهانى عيسى الموجه الفنى، ونهلة ابو العزائم، وسمر شكرى، وهنا المتبولى مدربات قسم التفصيل والخياطة.

المشروعات الصغيرة والمتوسطة 

وبحسب البيان استمع مدير المديرية للمتدربات وعرض قصص نجاح لخريجات المركز، وحث المتدربات على السعى لتحقيق أهدافهم، وان وزارة العمل حريصة دائمًاعلى تقديم الدعم  اللازم للشباب من الجنسين وكل الإمكانيات والوسائل لتذليل كل الصعوبات التى تواجههم للحصول على فرصة عمل لائقة ومناسبة،  وتوضيح اوجه التنسيق مع الجهات المعنية حول وسائل التمويل لبدء مشروعات صغيرة ومتوسطة خاصة بهم بعد انتهاء فترات التدريب.

سوق العمل

كما وجه مدير المديرية نصائح مباشرة إلى الشباب بصفة عامة وبخاصة الشباب المشارك في تلك الفعاليات إلى ضرورة العمل على تطوير مهاراتهم، وعدم الإعتماد فقط على المؤهل الدراسى.

 

 موضحا إن سوق العمل يتطلب في المرحلة الراهنة بذل مزيدًا من الجهد فضلًا عن تطوير المهارات التي لابد وأن يتمتع بها الخريج، من بينها  تنمية المهارات البشرية والتي تعمل على رفع كفاءة الشخص ومهاراته الحياتية فضلًا عن ابتكار أفكار وحلول جديدة غير متعارف عليها، مؤكدًا على أن مديرية العمل أبوابها مفتوحة أمام الجميع وبخاصة الشباب، وتعمل على تقديم كافة سبل الدعم اللازمة وتنفيذ مزيد من دورات التدريب المهني المجانية.

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الإدارة المركزية للتدريب المهني التدريب المهني القطاع الخاص والاستثماري المشروعات الصغيرة والمتوسطة خفض معدلات البطالة محافظة بورسعيد

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