السبت 19 أغسطس 2023
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أخبار مصر

دورة تدريبية على إصلاح وصيانة الإلكترونيات بالإسكندرية أول سبتمبر

وزارة العمل، فيتو
وزارة العمل، فيتو

أعلنت مديرية العمل بمحافظة الإسكندرية بدء الدورة التدريبية المجانية للشباب على مهنة إصلاح وصيانة الإلكترونيات، من خريجى الكليات والمعاهد العليا والمتوسطة.

 

وذلك في إطار بروتوكول التعاون المشترك الموقع بين مديرية العمل وإدارة مجموعة المهندس بهدف تدريب وتأهيل الشباب على مهنة إصلاح الإلكترونيات وتوفير فرص عمل بعد إنتهاء التدريب.

 

فرص تدريبية للشباب

ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بأهمية التعاون مع الشركاء الاجتماعيين والجهات المتخصصة  لتوفير فرص تدريبية للشباب لتأهيلهم لسوق العمل.على المهن المطلوبة والاهتمام بتطوير قدراتهم والاستفادة منها فى المشاركة فى عمليات التنمية ودفع عجلة الإنتاج.

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مديرية العمل بالإسكندرية 

وأوضح محمد كمال وكيل مديرية العمل بالإسكندرية في تقريره الذي تلقته الوزارة، بأن البرنامج التدريبي في مجال الإلكترونيات وإصلاح الشاشات مدته شهر للشباب من الجنسين من سن 18 سنة إلى 45 ويشمل تعريف العناصر الإلكترونية، وشرح مكونات الشاشات، والتدريب على ماكينة الكوفات، وتدريب عملى ونظرى بالورشة الإلكترونية الفعلية، والتأهيل النفسي للتعامل مع الأجهزة والعملاء، وتدريب فعلي على الأجهزة لمعرفة وتتبع الأعطال.

 

مواعيد المقابلة الشخصية

على أن تكون المقابلة الشخصية يوم 31 أغسطس 2023 على أن تبدأ الدورة يوم 3 من شهر سبتمبر المقبل 2023، وذلك بمقر مركز التدريب المهني بالحضرة وعنوانه شارع محطة السوق الحضرة البحرية.

وأضاف مدير المديرية، أنه يمكن للشباب الراغب في التسجيل للحصول على الدورة التدريبية في هذا المجال، التقديم على هذا الرابط
 

أو من خلال التقديم بمقر مركز التدريب المشار إليه مع إرفاق 2 صورة شخصية، وصورة من بطاقة الرقم القومي والمؤهل الدراسي بالطلب، علمًا بأنه  يحصل المتدربين على شهادة معتمدة من المديرية ومركز المهندس تفيد باجتياز الدورة التدريبية تؤهل الشباب للحصول على فرصة عمل مناسبة في هذا المجال، كما تسعى المديرية لتوفير مزيد من فرص العمل للشباب خريجي التدريب الراغب في العمل، أو مساعدتهم في بدء مشروع صغير خاص بهم بالتعاون والتنسيق مع الأجهزة المعنية.

 

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