القاهرة للمسرح الجامعي يطلق دورته الخامسة باسم فريدة فهمي

اختارت إدارة ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي، برئاسة الفنان عمرو قابيل، الفنانة فريدة فهمي لتحمل الدورة الخامسة اسمها، والتي تقام في الفترة في الفترة من 21 وحتى 27 أكتوبر المقبل، حيث يرفع الملتقى في دورته المقبلة شعار «الحياة لنا».

فريدة فهمي

فريدة فهمي فنانة وممثلة مصرية ولدت في 29 يونيو عام 1940، تخرجت في كلية الآداب، وعملت على تأسيس فرقة رضا مع زوجها علي رضا وأخيه محمود رضا.

و حصلت فريدة فهمي على الدكتوراه في الرقص الإيقاعي من الولايات المتحدة الأمريكية، وأصبحت بعد واحدة من أشهر راقصات السينما المصرية.

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وحصلت فريدة فهمي على الماجستير في علم أو الأنثروبولوجي علم الأجناس البشرية من الولايات المتحدة في عمر الـ 48.

و شاركت فريدة فهمي، في العديد من التجارب الفنية في السينما، بدأتها بفيلم «فتى أحلامي»، أمام العندليب الراحل عبدالحليم حافظ، عام 1957، من إخراج حلمي رفلة، وقصة أوسكار وايلد، وسيناريو وحوار يوسف جوهر، وأبو السعود الإيباري.

و حققت فريدة فهمي، شهرتها وذلك بعد مشاركتها في بطولة فيلم «إسماعيل يس في البوليس الحربي»، والذي تم عرضه في عام 1958، إخراج فطين عبدالوهاب، وتأليف علي الزرقاني.

كما حققت نجاحا جماهيريا، وانتشارًا واسعًا، من خلال مشاركتها ببطولة ثلاثة أفلام سينمائية مع فرقة رضا، وهي «إجازة نصف السنة»، و«غرام في الكرنك»، و«حرامي الورقة».

ومن مشاركات فريدة فهمي بالسينما.. «غريبة»، وعُرض عام 1958، وشاركت أيضا في العام نفسه في أفلام «ساحر النساء»، و«جميلة»، و«الأخ الكبير»

وآخر الأعمال التي شاركت فيها فريدة فهمي، هو «أسياد وعبيد»، عام 1978، وجسدت به شخصية «سعاد»، مع نجوم الفن المصري ومنهم محمود ياسين، حسين فهمي، ميرفت أمين، هدى سلطان، وغيرهم.

و اعتزلت فريدة فهمي التمثيل والرقص وهي في سن الـ43 عامًا، وكرمها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، خلال فعاليات عيد الأم لعام 2022، لمسيرتها الفنية.