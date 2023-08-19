كلوب: بداية المباراة كانت صعبة ولكن حققنا الانتصار

كشف الألماني يورجن كلوب مدرب فريق ليفربول في تصريحات خاصة لقناة سكاي سبورت بعد تحقيق فريقه الفوز علي بورنموث بثلاثة أهداف مقابل هدف عن صعوبة المهمة أمام خصم اليوم في الدوري.

وصرح كلوب قائلا: بداية المباراة كانت صعبة من جانب فريق قادر علي الهجوم بشكل سريع، الهدف الذي أحرز في مرمانا أدي إلي حالة من الاستعجال لكن تدراكنا الموقف سريعا

وأشار كلوب: الهجوم قدم اداء رائع اليوم، وقدمنا مباراة جيدة علي مستوي كل اللاعبين خسرنا بعض اللاعبين مصابين مثل ارنولد ودياز ولكن إصابات مطمئنة

وأضاف: الاعتراض علي الحكم ليس من اسلوبي اذا كان واثقا من قراراته علينا الإشادة به، سنحاول تقديم المزيد في المبارايات المقبلة.





ليفربول يفوز علي بورنموث

الدوري الإنجليزي، انتهت مباراة ليفربول وبورنموث، وحقق الريدز الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت في الجولة الثانية من البريميرليج على أرضية ملعب أنفيلد معقل الريدز.

وحقق ليفربول الفوز الأول له في الدوري، بعدما تعادل في المباراة الأولى أمام تشيلسي بهدف لكل فريق.

وبدأت المباراة بهدف مباغت لفريق بورنموث ألغاه الحكم في الدقيقة الثانية ليعود نفس الفريق، ويتقدم بالهدف الأول في الدقيقة 3 عن طريق سيمينو، وحاول الريدز معادلة النتيجة لكن القائم وقف أمام رأسية فان دايك، وتحصل اليسون حارس الليفر على بطاقة صفراء في الدقيقة 8.

ومنذ الهدف وحاول لاعبو الريدز بمعادلة النتيجة لكن تألق نيتو حارس بورنموث كان مسيطرًا على كل المواقف حتى استطاع لويس دياز خطف هدف التعادل للريدز في الدقيقة 27 وعاد صلاح لإحراز هدف التقدم لليفر في الدقيقة 37 بعد أن أكمل الكرة بعد إضاعته ركلة الجزاء.

وأضاع محمد صلاح فرصة هدف محقق في الدقيقة 53 تصدى لها حارس بورنموث نيتو، وحصل مالك اليستر لاعب الريدز علي بطاقة حمراء في الدقيقة 59 وأحرز جوتا الهدف الثالث لفريق ليفربول في الدقيقة 63.

تشكيل ليفربول

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

في خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، كوناتي، فان دايك، روبرتسون.

في خط الوسط: ماك أليستر، سوبوسلاي.

في خط الهجوم: محمد صلاح، جاكبو، لويس دياز، جوتا.

وجاء تشكيل بورنموث على النحو التالي:

تشكيل بورنموث

حراسة المرمي: نيتو

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خط الدفاع: ارونس، زبرياني، سينسي، كيركيز

خط الوسط: روثويل، فيليب، كريسيتي

خط الهجوم: سيمنيو، سولانكي، انتوني

محمد صلاح في الجولة الثانية بالدوري الإنجليزي

ففي موسم 2017-2018 أمام كريستال بالاس لم يسجل صلاح في الجولة الثانية.

وفي موسم 2018-2019 صنع هدفا فقط أمام كريستال بالاس بالجولة الثانية.

وفي موسم 2019-2020 لم يسجل أو يصنع أمام ساوثهامبتون.

في موسم 2020-2021 ضد تشيلسي لم يسجل أو يصنع

و في موسم 2021-2022 ضد فريق بيرنلي لم يسجل أو يصنع.

وفي الموسم الماضي 2022-2023 لم يسجل أو يصنع أمام فريق كريستال بالاس.

محمد صلاح يرد على انتقاله لاتحاد جدة

تحدث محمد صلاح قائد المنتخب الوطني ونجم ليفربول عن بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز وذلك بعد ارتباط اسمه بالانتقال إلى الدوري السعودي من خلال الانضمام إلى اتحاد جدة.

وقال محمد صلاح في فيديو نشرته الصفحة الرسمية للدوري الإنجليزي عبر تويتر: "الدوري الإنجليزي يعني الرغبة والدراما والجمال، هو أفضل دوري في العالم".

واعتبرت جماهير الكرة في العالم أن كلمات محمد صلاح هي رد غير مباشر على أنباء انتقاله للدوري السعودي في الميركاتو الصيفي الجاري وأنه مستمر في صفوف ليفربول.

وكانت قناة الكأس القطرية فجرت مفاجأة قوية بعدما كشفت أن النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول منح نادي اتحاد جدة السعودي الضوء الأخضر للتفاوض لضمه في الصيف الحالي.

وكان ربطت العديد من التقارير أن محمد صلاح أعطى الضوء الأخضر لاتحاد جدة للتفاوض مع فريقه ليفربول من أجل الانضمام للفريق السعودي في الميركاتو الصيفي الجاري خاصة بعد أزمته مع يورجن كلوب.