السبت 19 أغسطس 2023
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محافظات

300 من ذوي الهمم في شاطئ المندرة للاحتفال بيوم العمل الإنساني (صور)

شاطئ المندرة، فيتو
شاطئ المندرة، فيتو

استقبل شاطئ المندرة لذوي الهمم والمكفوفين بالإسكندرية، 300 من الأطفال ذوي الإعاقة في يوم العمل الإنساني للاحتفال به، بالتعاون مع الإدارة المركزية للسياحة والمصايف برئاسة الدكتور محمد عبدالرازق، ومبادرة خليك إيجابي برئاسة رامي يسري. 

وتضمن الاحتفال فقرات فنية وألعاب للأطفال ومسرح عرائس ويوم في مياه البحر للاستمتاع من جانب الأطفال المكفوفين الذين لأول مرة يلمسون مياه البحر وأيضا الأطفال ذوي الهمم. 

وأكدت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف برئاسة الدكتور محمد عبدالرازق، أن استقبال الأطفال من ذوي الهمم والمكفوفين في شاطئ المندرة ليس بجديد فبشكل دوري نستقبلهم بناء على تعليمات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، واليوم استقبلنا عدد كبير من الأطفال في الاحتفال بيوم العمل الإنساني وسط سعادة بالغة وفرحه للأطفال 

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وأضاف رامي يسري، رئيس خليك ايجابي، ان الاحتفال بيوم العمل الإنساني يأتي بمشاركة عدد كببر من المتطوعين الشباب لمشاركة ذوي الهمم والمكفوفين فرحتهم في هذا اليوم.

وكانت قد أعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف ان  نسبة الإشغال متوسطة وحالة البحر في شواطئنا بالقطاع الشرقي هادية ومستقرة وجري رفع الراية الخضراء وبالقطاع الغربي والعجمى الأمواج عالية شوية ورافعين الرايات الصفراء والحمراء.

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