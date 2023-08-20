الأحد 20 أغسطس 2023
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محافظات

لأول مرة زراعة الفول الصويا على ضفاف كورنيش النيل بقنا (صور)

فول صويا،فيتو
فول صويا،فيتو

الفول الصويا… تعد زراعة محصول فول الصويا لأول مرة بمشروعات الأمن الغذائي كعلف طبيعي للثروة الحيوانية ضمن مشروع استصلاح 1000 فدان تم زراعتهم بمحاصيل الذرة والبرسيم والفول الصويا، لسد الاحتياجات والفجوة الموجودة ببعض المحاصيل في محافظة قنا.

 

زراعة الفول في قنا

وأكد اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، على أنه تم استزراع مساحة 16.5 فدان، حيث تم استصلاحهم وزراعتهم بمحصول فول الصويا بجوار القاعة الزجاجية بكورنيش النيل ضمن مشروع ال 1000 فدان.

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وأضاف، أنه تم اختيار زراعة محصول فول الصويا لأنه يتناسب مع نوعية التربة، كما أنه صالح للزراعة في الأراضي المُستصلحة حديثا، فضلًا عن أهمية فول الصويا كأحد المحاصيل المهمة لاستخدامه في إنتاج العلف الحيواني.

وأشار الداودي، إلى أن زراعة محصول الفول سوف تسهم في وفرة المعروض من العلف الحيواني بالأسواق ومن ثم خفض سعر الطن.

وأكد أنه تم الاستعانة بمتخصصين في مجال الزراعة لتطبيق التوصيات الفنية الخاصة بزراعة محصول فول الصويا، من حيث اختيار التقاوى المناسبة لطبيعة التربة ودرجة الحرارة في الصعيد، وكذلك تحديد الموعد المناسب لزراعته، وتطبيق أنظمة الرى الحديث، وتزويده بكميات ونوعيات الأسمدة المناسبة، بما يضمن تحقيق معدلات الإنتاج الطبيعية للفدان.

 

خير وفير بمشروعات الأمن الغذائي في قنا

وفي نفس السياق قال سعيد محمد، أحد أبناء مدينة قنا، إن مساحات الزراعة ومشروعات الأمن الغذائي تم تطويرها بشكل ملحوظ وتنتج العديد من السلع من الألبان وبيض وعسل وجبن وخضر وفاكهة ولحوم بيضاء وغيرها من المنتجات وبأسعار مخفضة عن السوق المحلي.

كما أضاف يحي صابر محمد، أحد أبناء مدينة قنا، أن مشروعات الأمن الغذائي تم إنشاؤها منذ عهود سابقة وأهملت إلى أن تم تطويرها في عهد اللواء عبدالحميد الهجان محافظ قنا السابق واستكمل المحافظ الحالي اللواء أشرف الداودي المشروع، واليوم يتم استزراع مساحات من الفول الصويا.

 

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