وفاة المخرج ماجد نبيه

أعلنت نقابة المهن السينمائية عن وفاة المخرج والمونتير الشهير ماجد نبيه، وذلك عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

ونعى المخرج مسعد فودة نقيب السينمائيين المخرج الراحل ماجد نبيه، وذلك من خلال منشور عبر فيس بوك، حيث كتب: “ينعى نقيب السينمائيين والسادة أعضاء مجلس إدارة نقابة المهن السينمائية الزميل المخرج ماجد نبيه، نشاطركم الأحزان في وفاة المغفور له بإذن الله وبكل الحزن والأسى ندعو له بالرحمة والمغفرة ولأسرته بالصبر والسلوان".

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وأعلنت النقابة عن موعد العزاء، حيث يقام غدًا الأحد الموافق بمسجد الصباح بشارع الهرم.

يذكر أن ماجد نبيه قد عمل مونتيرًا لسنوات طويلة، وشارك في مونتاج العديد من الأعمال السينمائية من بينها النمر والأنثى والمرأة الحديدية والبدرون وزمن الممنوع، كما أخرج فيلم علقة موت، الذي شارك في بطولته عدد من لاعبي المصارعة الحرة.