طريقة عمل مشروم كرسبي مع الشيف فيفيان (فيديو)
فطر عيش الغراب من الخضراوات التي تحتوي على نفس العناصر الغذائية الموجودة للحم، وبالتالى يعتبر بديلا نباتيا للحوم، مما يناسب الأنظمة الغذائية وتفنن خبراء الطهى في تقديم المشروم بطرق مبتكرة وشهية.
ويوضح الفيديو التالى طريقة عمل مشروم كرسبي مع الشيف فيفيان
المقادير
ملح فلفل اسود
- بابريكا
- ثوم بودر
- بصل بودر
التغطية الأولى
- دقيق
- نشا
- ماء
- خل
- بيكنج صودا
طريقة التحضير
1. يخلط الطحين مع نشا الذرة والفلفل الأسود والبيكنج بودر ومسحوق الكاري
2. نضيف عليهم الماء ونخلطهم جيدًا ونتركها لترتاح مدة 10 دقائق
3. نضيف الثوم المفروم والبصل المفروم ثم نضيف المشروم ويقلبو جميعا مع بعضهم حتى يتغلف المشروم تمامًا بالخليط
4. نسخن مقلاة بها زيت غزير للقلي ويصفى المشروم من الخليط قليلًا ويوضع بالزيت ليقلى مدة 5 دقائق أو حتى يصبح ذهبي اللون
5. يصب عصير الليمون على المشروم ويزين بالكزبرة الخضراء المفرومة
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