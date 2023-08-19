السبت 19 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

ملفات وحوارات

الرئيس السيسي يتفقد الأكاديمية العسكرية المصرية.. ويطمئن المصريين على الأوضاع الاقتصادية.. ويؤكد: نعمل على إيجاد حلول للمشاكل اليومية

جولة الرئيس السيسي
جولة الرئيس السيسي للأكاديمية العسكرية المصرية، فيتو

أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي فجر اليوم جولة تفقدية للأكاديمية العسكرية المصرية رافقه خلالها الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة.  

وتابع  الرئيس برامج التدريب والتأهيل والإعداد البدني والمهاري المختلفة لطلبة الكليات والمعاهد العسكرية حيث أشاد بالجهد المبذول.

رسائل الرئيس السيسي من الأكاديمية العسكرية المصرية 

وجاءت أبرز رسائل الرئيس السيسي:

Advertisements

- أقدر الجهد المبذول والإعداد الذي تقوم به الأكاديمية

-  الدولة في تطور مستمر ولن نتوقف أبدا عن العمل

- الدولة تعمل على توفير  العملة الصعبة ولن نتوقف عن توفير احتياجاتنا من السلع.

- الدولة تعمل على مجموعة من الإجراءات لتخفيف الآثار الاقتصادية

أقدر الجهود المبذول والإعداد الذي تقوم به الأكاديمية العسكرية

- الدولة مصرة على إيجاد حلول للمشاكل اليومية

- سياسة مصر تتسم بالتوازن والاعتدال ولا نتدخل فى شئون الآخرين

- نعمل بكل جد وفي كل القطاعات

وهنأ الرئيس عبدالفتاح السيسى الطلبة الخريجين بقرب انتهاء فترة دراستهم العسكرية لينضموا لصفوف القوات المسلحة كجيل جديد مفعم بالأمل وحب الوطن، كما استعرض الموقف التنفيذي لأعمال الأكاديمية العسكرية.

تصريحات الرئيس السيسي اليوم 

وقال الرئيس السيسي، إن ربنا يشهد علينا رغم الظروف الصعبة من ارتفاع الأسعار ورغم تلك الظروف مازال الجميع يعمل بجهد والسعي في تقليل فاتورة الاستيراد وتوفير البديل  داخل مصر من خلال اتساع الأراضي الزراعية من شرق العوينات ومشروع توشكى لزيادة الإنتاج على 3 ملايين فدان وتنمية سيناء. 

وأوضح السيسي، خلال كلمته مع طلاب الكلية العسكرية، اليوم السبت، أن الوضع الاقتصادي الحالي لابد من تجاوزه، لافتا إلى أن الحكومة تعمل على مجموعة  من الاجراءات لتخفيف أعباء وآثار الظروف الاقتصادية من خلال  زيادة الرقع الزراعية.

وأكد الرئيس السيسي، أن سياسة مصر تتسم  بالتوازن والاعتدال ولا تتدخل في شؤون الجميع.

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو) ، تغطية ورصد مستمر علي مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.


 

رسائل الرئيس السيسي من الأكاديممية العسكرية المصرية الرئيس عبدالفتاح السيسي الأكاديممية العسكرية المصرية وزير الدفاع اركان حرب القوات المسلحة تصريحات الرئيس السيسي اليوم

مواد متعلقة

8 رسائل رئاسية لطمأنة المصريين من مقر الأكاديمية العسكرية المصرية

تفاصيل جولة الرئيس السيسي في الأكاديمية العسكرية المصرية (فيديو وصور)

السيسي: سياسة مصر تتسم بالتوازن والاعتدال ولا نتدخل فى شئون الآخرين

السيسي: نعمل على مجموعة من الإجراءات لتخفيف الآثار الاقتصادية

الرئيس السيسي: الدولة في تطور مستمر

السيسي: نعمل على توفير العملة الصعبة والسلع

أحمد دومة الأبرز، قرار جمهوري بالعفو عن بعض المحكوم عليهم بأحكام نهائية

السيسي يلقي كلمة أمام طلبة الأكاديمية العسكرية المصرية

الأكثر قراءة

خطوة من الأهلي بعد طلب القندوسي فسخ عقده

شاب يذبح طليقته أمام المارة في الفيوم

أسعار الذهب اليوم السبت، آخر تحديث

الصور الأولى لـ أحمد دومة بعد إخلاء سبيله

مصدر أمنى يكشف حقيقة انتشار الأوبئة بمركز إصلاح وتأهيل وادى النطرون

قصة اللهو الخفي وراء ارتفاع أسعار الأعلاف في مصر، ومصدر يكشف: جهات حكومية تحقق وإعلان التفاصيل للرأي العام قريبًا

من المؤبد إلى العفو الرئاسي، كيف خرج أحمد دومة إلى الأسفلت؟

خزينة الزمالك تنتعش بـ 36 مليون جنيه

Advertisements

منوعات

المزيد

حظك اليوم وتوقعات الأبراج السبت 19-8-2023 أبراج السرطان والأسد والعذراء

عاصفة رعدية تؤخر انطلاق منافسات بطولة العالم لألعاب القوى بالمجر

بيع صقر سعودي في مزاد بـ500 ألف ريال

مقبرة قروش نافقة تثير رعب سكان ولاية ايداهو الأمريكية

المزيد

خدمات

المزيد

ارتفاع أسعار الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 83.4% مقارنة بالعام الماضي

تعرف على برنامج هندسة العمارة بالتكنولوجيا الرقمية بكلية المطرية جامعة حلوان

آخر تحديث في سعر الجنيه مقابل الدولار اليوم السبت

على مدار 48 ساعة، ثبات سعر اليوان الصيني في البنك المركزي

المزيد

انفوجراف

تدعم ترامب وتعادي المسلمين والنساء.. ما هي جماعة "براود بويز" الأمريكية ؟ (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الفتوى توضح الأوقات المكروه فيها الصلاة

10 وصايا نبوية غالية للنساء، تعرف عليها

تفسير حلم خلع الحجاب في المنام وعلاقته بالهموم والمشاكل الكثيرة

المزيد
الجريدة الرسمية