خلال حفلها الثاني بقرطاج، لطيفة تعلن عن أغنية جديدة من ألحان بليغ حمدي

أحييت المطربة التونسية لطيفة حفلا كبيرا بمهرجان قرطاج، وهو حفلها الثاني في المهرجان، والذي أقيم مساء أمس واستمر حتى الساعات الأولى من صباح اليوم، خاصة أن الحفل ضم بجانب لطيفة، عدد من نجوم تونس وعلى رأسهم صابر الرباعي، كما شارك بالحفل الخيري، محمد الجبالي، وغازي العيادي، ونوال غاشم، ‏‏بصحبة الفرقة الوطنية للموسيقى بقيادة المايسترو يوسف بالهاني، وخصّصت عائدات الحفل ‏‏للعائلات المتضرّرة من الحرائق التي اندلعت بمدينة طبرقة.‏

Advertisements

وأنهت لطيفة الفقرة الختامية بالحفلة، وبدأت بأغنية "الحومة العربي"، ثم غنت مجموعة من أجمل أغانيها، منها "هنعيشها مرة واحدة" و"خليني"، وتفاعل الجمهور معها خلال أغنية "ماتروحش بعيد"، كما غنت "حبك هادي" بناء على طلب الجمهور، وأيضا غنت مع كورال الأطفال أغنية "بحب في غرامك"، وهم نفس الفريق الذي شاركها أغنية "للشمس" خلال الحفلة الأولى بقرطاج.

وفاجأت لطيفة الجمهور خلال الحفل، بغناء أغنية جديدة لم تطرح من قبل، وهي من ألحان الموسيقار الراحل بليغ حمدي، وستقوم بطرحها لأول مره في الذكرى 30 لرحيله، وختمت الحفل بأغنية "أهيم بتونس الخضراء".

الجدير بالذكر أن وزيرة الثقافة التونسية حياة قطاط القرمازى، كرمن النجمة لطيفة، الأربعاء الماضي بمقر الوزارة، بعد ‏‏نجاح حفلها الأول بالمسرح الأثري بمهرجان قرطاج الدولي، كأحد أبرز النجمات ‏‏اللاتي يمثلن المرأة التونسية في العيد الوطني للمرأة التونسية، لما تحمله مسيرة لطيفة من ‏‏نجاحات كبيرة عبر الزمن، وتحقيقها جماهيرية وشعبية في الوطن العربي كاملا، ووجهت وزيرة الثقافة الشكر للنجمة لطيفة على دعمها الدائم لوطنها تونس، من خلال الحفلات ‏‏الخيرية التي تقدمها.

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو) ، تغطية ورصد مستمر علي مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.