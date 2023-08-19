محافظ سوهاج يتابع الموقف التنفيذي لمشروع ربط المنطقة الصناعية غرب طهطا بالصحراوي الغربى
تابع اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج الموقف التنفيذي لمشروع طريق ربط المنطقة الصناعية بغرب طهطا بالطريق الصحراوي الغربي "سوهاج - أسيوط " بطول 20 كم، وتكلفة 250 مليون جنيه، إحدى مشروعات وزارة النقل والتى تشرف على تنفيذها الهيئة العامة للطرق والكبارى.
وأوضح المهندس محمد عبدالعاطى مدير عام الطرق والكبارى بسوهاج أن الطريق يتضمن اتجاهين، لافتا إلى استمرار أعمال " تكسير وتوسعة وردم وفرش التربة الزلطية " تمهيدًا للرصف؛ مشيرا إلى أن الطريق سيكون اتجاهين يتضمن 6 حارات بعرض 20 مترا.
وأكد محافظ سوهاج على أهمية الطريق الجديد كشريان تنموي يساهم في ربط المنطقة الصناعية بغرب طهطا بالمدن والمحافظات المجاورة، وتسهيل نقل منتجات المنطقة الصناعية من خلال الطريق الصحراوي الغربي.
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