السبت 19 أغسطس 2023
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ثقافة وفنون

أسعار حفل محمد رمضان في السعودية

محمد رمضان، فيتو
محمد رمضان، فيتو

يستعد النجم محمد رمضان لإحياء حفله الغنائي في المملكة العربية السعودية بجدة  المقرر إقامته مساء اليوم السبت 19 أغسطس.

أسعار تذاكر محمد رمضان في السعودية 

وطرحت الشركة المنظمة لحفل محمد رمضان أسعار التذاكر وجاءت الفئات كالآتي:

 -الفئة الأولى بـ 50 ريالا سعوديا 

-الفئة الثانية  بـ 90 ريالا سعوديا.

وتفتح أبواب حفل محمد رمضان في السعودية في تمام الساعة السابعة مساء.

ومن ناحية أخرى، تحدث  الفنان محمد رمضان عن الجزء الثاني من مسلسل جعفر العمدة، الذي من المفترض أن يشارك في موسم دراما رمضان المقبل، بعد نجاح الجزء الأول، مؤكدًا أنه من الممكن أن يؤجل الجزء الثاني إلى رمضان 2025. 

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تأجيل الجزء الثاني لجعفر العمدة

وقال محمد رمضان في لقاء له على هامش: شغالين على جعفر العمدة الجزء الثاني ولكن لسه لم نحسم موعد طرحه، سواء في رمضان 2024 أو رمضان 2025، احتمال أخد بريك سنة في 2024 والمسلسل ينزل 2025، واحتمال أيضا ما أخدش بريك وهيكون الموضوع قاسي شوية عليا.

ويبدو أن هناك بعض الأمور التي من الممكن أن تتسبب في تأجيل مشروع الجزء الثاني من مسلسل جعفر العمدة، ومن بينها انشغال الفنانة هالة صدقي وارتباطها بعمل درامي خليجي والذي سوف يصور خارج مصر، كما أن المخرج محمد سامي مشغول حاليا بكتابة وتصوير مسلسل نعمة الأفوكاتو الذي سوف يشارك في سباق دراما رمضان المقبل.

ومن المفترض أن يكون هناك قرار حسام خلال الأيام القليلة المقبلة بشأن الجزء الثاني من مسلسل جعفر العمدة، حتى يتمكن أبطاله من معرفة خطتهم، ما إذا كانوا سوف يشاركون في بطولته هذا العام أو التعاقد على أعمال درامية أخرى في حالة تأجيله لمدة عام آخر.

ومسلسل جعفر العمدة من بطولة محمد رمضان ومي كساب واحمد فهيم وهالة صدقي وتأليف وإخراج محمد سامي. 

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