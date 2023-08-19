السبت 19 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

تخصيص 100 مليون جنيه لترفيق مجمع الصناعات الزراعية بالكوم الأحمر في أسيوط

لقاء محافظ أسيوط،
لقاء محافظ أسيوط، فيتو

ناقش اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، أعمال ترفيق مجمع الصناعات الزراعية بالكوم الأحمر بمركز البدارى والتى سيتم ترفيقها بمبلغ 100 مليون جنيه ضمن الخطة الاستثمارية للمحافظة بعد موافقة وزارة التخطيط وذلك ضمن خطة المحافظة للنهوض بالمناطق الصناعية وجذب استثمارات جديدة للمحافظة فى إطار الجهود التي تبذلها الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي في تهيئة المناخ الجاذب للاستثمار والعمل على توفير البنية الأساسية في المناطق الصناعية وتقديم التيسيرات الاجرائية في التعامل مع المستثمر وإقامة المشروعات الانتاجية الجديدة.

جاء ذلك خلال لقائه بالمهندس مدحت محمد حسن مدير عام إدارة الاستثمار بالمحافظة وبهاء عثمان مدير إدارة التخطيط والموازنة بالمحافظة.

Advertisements

مجمع الصناعات الزراعية بالكوم الأحمر 

وتم خلال اللقاء استعراض الإجراءات التنفيذية لمراحل العمل فى ترفيق منطقة الكوم الأحمر لإقامة مجمع صناعات زراعية بالبداري وذلك ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية بتكلفة 100 مليون جنيه، وذلك لتعظيم الاستفادة من المحاصيل الزراعية التى تتميز بها مراكز المحافظة مثل الرمان والموالح والمانجو والنباتات العطرية.

وأعلن محافظ أسيوط تقديمه كافة سبل الدعم للبدء فى تنفيذ المشروع وترفيق المنطقة لجذب استثمارات جديدة لافتًا إلى أهمية التنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية لسرعة تنفيذ الأعمال وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وتنفيذ رؤية واستراتيجية مصر 2030 خاصة وأن المحافظة بكافة أجهزتها تعمل على خدمة المستثمرين والاستثمار وفقًا للإمكانات المتاحة والقانون المنظم لذلك وهو ما ينعكس على توافر فرص العمل وتعظيم حركة عجلة الإنتاج والصناعة المحلية ويساهم في دفع عجلة التنمية لافتًا إلى أهمية توفير مطالب واحتياجات المستثمرين ووضع حلول لتلك المشاكل في أسرع وقت ممكن بالتنسيق مع الجهات المعنية في هذا الشأن.

9 ملايين جنيه تكلفة إنشاء محطة معالجة صرف صحي الكوم الأحمر بأسيوط

محافظ أسيوط يتفقد تطوير مبنى الوحدة المحلية بمدينة البداري

يذكر أن المحافظة تمتلك 8 مناطق صناعية بينها 5 مناطق ولايتها تابعة للمحافظة (منطقة الصفا ببني غالب بأسيوط، وعرب العوامر بأبنوب، والزرابي بأبوتيج، دشلوط بديروط) وآخرى "الكوم الأحمر بالبداري" تحت التقسيم لحين ترفيقها بالإضافة إلى مناطق (أسيوط الجديدة، ووادي سرجة الغنايم، ومجمع الصناعات الصغيرة بالغريب في ساحل سليم).

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

100 مليون استراتيجية مصر 2030 أسيوط الخطة الاستثمارية الرئيس عبدالفتاح السيسي اللواء عصام سعد محافظ أسيوط المحاصيل الزراعية ري اسيوط محافظ أسيوط منطقة الكوم الأحمر

مواد متعلقة

بالزغاريد والصلبان.. الآلاف يشاركون في زفة السيدة العذراء بدير درنكة (فيديو)

أوقاف أسيوط تنعي إماما توفي على المنبر أثناء خطبة الجمعة

مستشفيات الصحة بأسيوط تجري 73 عملية جراحية مجانية ضمن مبادرة 100 يوم صحة

إجراء 172 حالة قسطرة للقلب خلال 21 يوم بمستشفى أسيوط العام

انطلاق حملة لإزالة الإعلانات واللافتات المخالفة وغير المرخصة بحي شرق أسيوط

محافظ أسيوط يبحث ملف تقنين واضعي اليد على أراضي الدولة

نواب أسيوط يناقشون مستجدات مشروعات حياة كريمة وإنشاءات الكباري الداخلية

انطلاق حملة لرفع وإزالة إشغالات الباعة الجائلين بحي شرق أسيوط

الأكثر قراءة

خطوة من الأهلي بعد طلب القندوسي فسخ عقده

أحمد القندوسي يوجه صدمة للأهلي

خزينة الزمالك تنتعش بـ 36 مليون جنيه

أسعار الذهب اليوم السبت، آخر تحديث

شاب يذبح طليقته أمام المارة في الفيوم

من المؤبد إلى العفو الرئاسي، كيف خرج أحمد دومة إلى الأسفلت؟

أسعار حفل محمد رمضان في السعودية

الحكومة تكشف حقيقة تأجيل موعد بدء الدراسة

Advertisements

منوعات

المزيد

عاصفة رعدية تؤخر انطلاق منافسات بطولة العالم لألعاب القوى بالمجر

بيع صقر سعودي في مزاد بـ500 ألف ريال

مقبرة قروش نافقة تثير رعب سكان ولاية ايداهو الأمريكية

امرأة سعودية تطارد قردا اختطف رضيعها (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

ارتفاع أسعار الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 83.4% مقارنة بالعام الماضي

تعرف على برنامج هندسة العمارة بالتكنولوجيا الرقمية بكلية المطرية جامعة حلوان

آخر تحديث في سعر الجنيه مقابل الدولار اليوم السبت

على مدار 48 ساعة، ثبات سعر اليوان الصيني في البنك المركزي

المزيد

انفوجراف

تعرضك للحبس وغرامة تصل لـ 200 ألف جنيه.. 10 محظورات للسكك الحديد (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم خلع الحجاب في المنام وعلاقته بالهموم والمشاكل الكثيرة

تفسير رؤية اللؤلؤ في المنام وعلاقته بالسعادة والفرح وزوال الهم والغم

علي جمعة: استخدام زجاجات الخمر الفارغة في الشرب والزينة ليس حراما (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية