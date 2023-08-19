تخصيص 100 مليون جنيه لترفيق مجمع الصناعات الزراعية بالكوم الأحمر في أسيوط

ناقش اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، أعمال ترفيق مجمع الصناعات الزراعية بالكوم الأحمر بمركز البدارى والتى سيتم ترفيقها بمبلغ 100 مليون جنيه ضمن الخطة الاستثمارية للمحافظة بعد موافقة وزارة التخطيط وذلك ضمن خطة المحافظة للنهوض بالمناطق الصناعية وجذب استثمارات جديدة للمحافظة فى إطار الجهود التي تبذلها الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي في تهيئة المناخ الجاذب للاستثمار والعمل على توفير البنية الأساسية في المناطق الصناعية وتقديم التيسيرات الاجرائية في التعامل مع المستثمر وإقامة المشروعات الانتاجية الجديدة.

جاء ذلك خلال لقائه بالمهندس مدحت محمد حسن مدير عام إدارة الاستثمار بالمحافظة وبهاء عثمان مدير إدارة التخطيط والموازنة بالمحافظة.

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مجمع الصناعات الزراعية بالكوم الأحمر

وتم خلال اللقاء استعراض الإجراءات التنفيذية لمراحل العمل فى ترفيق منطقة الكوم الأحمر لإقامة مجمع صناعات زراعية بالبداري وذلك ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية بتكلفة 100 مليون جنيه، وذلك لتعظيم الاستفادة من المحاصيل الزراعية التى تتميز بها مراكز المحافظة مثل الرمان والموالح والمانجو والنباتات العطرية.

وأعلن محافظ أسيوط تقديمه كافة سبل الدعم للبدء فى تنفيذ المشروع وترفيق المنطقة لجذب استثمارات جديدة لافتًا إلى أهمية التنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية لسرعة تنفيذ الأعمال وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وتنفيذ رؤية واستراتيجية مصر 2030 خاصة وأن المحافظة بكافة أجهزتها تعمل على خدمة المستثمرين والاستثمار وفقًا للإمكانات المتاحة والقانون المنظم لذلك وهو ما ينعكس على توافر فرص العمل وتعظيم حركة عجلة الإنتاج والصناعة المحلية ويساهم في دفع عجلة التنمية لافتًا إلى أهمية توفير مطالب واحتياجات المستثمرين ووضع حلول لتلك المشاكل في أسرع وقت ممكن بالتنسيق مع الجهات المعنية في هذا الشأن.

يذكر أن المحافظة تمتلك 8 مناطق صناعية بينها 5 مناطق ولايتها تابعة للمحافظة (منطقة الصفا ببني غالب بأسيوط، وعرب العوامر بأبنوب، والزرابي بأبوتيج، دشلوط بديروط) وآخرى "الكوم الأحمر بالبداري" تحت التقسيم لحين ترفيقها بالإضافة إلى مناطق (أسيوط الجديدة، ووادي سرجة الغنايم، ومجمع الصناعات الصغيرة بالغريب في ساحل سليم).