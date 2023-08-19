السبت 19 أغسطس 2023
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حوادث

السجن المشدد 3 سنوات لفني مصاعد بتهمة الإتجار في الحشيش بالعمرانية

محكمة الجيزة، فيتو
محكمة الجيزة، فيتو

قضت محكمة جنايات جنوب الجيزة، بمعاقبة فني مصاعد بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه، لإدانته بالإتجار في مخدر الحشيش بمنطقة العمرانية.

صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الشافي السيد عثمان وعضوية المستشارين أحمد محمد دهشان ومحمد فوزي محمود، وأمانة سر أشرف صلاح وصبحي عبد الحميد.

وجاء في أمر الإحالة القضية رقم 5106 لسنة 2023 جنايات قسم العمرانية، أن المتهم "محمود ر."، 32 سنة، فني مصاعد، في يوم 30 أبريل الماضي أحرز بقصد الإتجار جوهرا مخـدر الحشيش في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

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وشهد معاون مباحث قسم شرطة العمرانية بأنه وردت إليه معلومات من أحد مصادره السرية مفادها اتجار المتهم بالمواد المخدرة، فانتقل حيث أيقن تواجده فأبصره يقوم بعرض على آخر مجهول قطعة بنية اللون لجوهر الحشيش المخدر فضبطه إياها ولاذ الآخر بالفرار.

 

وتابع معاون المباحث أنه بتفتيش المتهم عثر بحوزته على علبة سجائر بداخلها عدد 7 قطع بنية اللون لذات المخدر، وكذا عثر بحوزته على وهاتف محمول ومبلغ مالي وبمواجهته بالمضبوطات أقر له بإحرازه المادة المخدرة بقصد الاتجار والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه والمبلغ المالي حصيلة تجارته الأثمة.

 

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