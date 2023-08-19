8 رسائل رئاسية لطمأنة المصريين من مقر الأكاديمية العسكرية المصرية

أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي فجر اليوم جولة تفقدية للأكاديمية العسكرية المصرية رافقه خلالها الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة.

وتابع الرئيس برامج التدريب والتأهيل والإعداد البدني والمهاري المختلفة لطلبة الكليات والمعاهد العسكرية حيث أشاد بالجهد المبذول.

وجاءت أبرز رسائل الرئيس السيسي:

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- أقدر الجهد المبذول والإعداد الذي تقوم به الأكاديمية

- الدولة في تطور مستمر ولن نتوقف أبدا عن العمل

- الدولة تعمل على توفير العملة الصعبة ولن نتوقف عن توفير احتياجاتنا من السلع.

- الدولة تعمل على مجموعة من الإجراءات لتخفيف الآثار الاقتصادية

أقدر الجهود المبذول والإعداد الذى تقوم به الأكاديمية العسكرية

- الدولة مصرة على إيجاد حلول للمشاكل اليومية

- سياسة مصر تتسم بالتوازن والاعتدال ولا نتدخل فى شئون الآخرين

- نعمل بكل جد وفي كل القطاعات

وهنأ الرئيس عبدالفتاح السيسى الطلبة الخريجين بقرب انتهاء فترة دراستهم العسكرية لينضموا لصفوف القوات المسلحة كجيل جديد مفعم بالأمل وحب الوطن، كما استعرض الموقف التنفيذي لأعمال الأكاديمية العسكرية.

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