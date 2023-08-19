السبت 19 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
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محافظات

طلاب الثانوية العامة بالشرقية عن امتحان العربي الدور الثاني: سهل جدا وكله تمام

طلاب الثانوية العامة
طلاب الثانوية العامة الدور الثاني يؤدون امتحان العربي، فيتو

انتهى منذ قليل، طلاب الثانوية العامة بمحافظة الشرقية 2023 الراسبون في اللغة العربية، من أداء امتحان مادة اللغة العربية في أول أيام انطلاق امتحانات المواد الأساسية المضافة للمجموع للعام الدراسي 2022-2023.

بدء امتحان التربية الدينية لطلاب الثانوية العامة الدور الثاني 2023

وقال أحد طلاب الثانوية العامة 2023 بمحافظة الشرقية في تصريحات خاصة لفيتو: "امتحان العربي النهاردة كان سهل جدا وفي مستوى الطالب المتوسط، وكل الأسئلة من داخل المنهج والوقت كان كافي".

امتحانات الثانوية العامة 2023 الدور الثاني

وانطلقت امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023 اليوم السبت بامتحاني مادتي اللغة العربية والتربية الدينية.

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ويؤدي قرابة 119 ألف طالب وطالبة الامتحانات بنفس قواعد امتحانات الدور الأول للثانوية العامة.

ومن المقرر أن تعقد الامتحانات وفق نظام البابل شيت وبنفس مواصفات ورقة الأسئلة لامتحانات الدور الأول، وفيما يلي جدول امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني 2023.

واستعدت مديرية التربية والتعليم بالشرقية والإدارات التعليمية التابعة لها لماراثون امتحانات الثانوية العامة (دور ثان) للعام الدراسي 2022 - 2023، والتي تنطلق اليوم السبت وتستمر حتى الثلاثاء 29 أغسطس الجاري.

تجهيز الاستراحات واللجان لامتحانات الدور الثاني للثانوية العامة

وأنهت الإدارات التعليمية كافة استعداداتها من تجهيز الاستراحات واللجان، وتوفير كافة المتطلبات من مراوح والتأكد من عملها بكفاءة، ومبردات المياه وكذا أعمال الصيانة، ومناسبة الأثاث للمرحلة العمرية.

ومن جانبه قال محمد فؤاد الرشيدى وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية، إنه سيتم تطبيق أقصى درجات الحماية واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية، وتوفير المناخ الهادئ والأمن خلال فترة انعقاد الامتحانات.

وشدد على الانضباط داخل اللجان وتنفيذ كافة التعليمات والقواعد المنظمة لأعمال الامتحانات، خاصة الكتاب الدوري رقم (22) بتاريخ 25-5-2023 لضمان تحقيق مناخ الاستقرار والطمأنينة اللازمة لأبنائنا الطلاب.

وصرح "الرشيدى" بأنه تم التنسيق مع كافة الجهات الأمنية لتأمين مقار اللجان الإمتحانية وأوراق الأسئلة والإجابة، كما تم التنسيق مع مديرية الشئون الصحية وهيئة التأمين الصحي والإسعاف لتوفير سيارة إسعاف وأطقم طبية بكل إدارة، خط تليفوني للتواصل السريع، مع نشر سيارات الطوارئ للتدخل السريع في حالة حدوث أى أزمة بمحيط ومقار اللجان، وأيضًا توفير طبيب وزائرة صحية بكل لجنة.

كما شدد على التواصل والتنسيق مع الأحياء والتأكيد على نظافة محيط المدارس مقار اللجان الامتحانية، وأكد منع اصطحاب التليفون المحمول داخل اللجان سواء للطالب أو الملاحظ، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والسلامة المهنية قبل وبعد أداء الامتحان، وضبط النفس واحتواء المواقف حرصًا على الصالح العام.

وأشار إلى تسليم العصا الإلكترونية  لجميع المدارس مقار اللجان الامتحانية، وكذلك المطهرات وأدوات النظافة، مشددًا على ربط غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية بغرف عمليات الإدارات التعليمية على مدار اللحظة والتدخل الفوري في أي موقف.

وشدد وكيل أول الوزارة على مديري عموم الإدارات التعليمية  بالتعاون والتنسيق التام مع رؤساء اللجان والمتابعة اليومية قبل بدء اللجان الإمتحانية وتذليل كافة العقبات، كما حث الطلاب على الالتزام والمراجعة الدقيقة والهدوء النفسي متمنيًا لهم التوفيق والنجاح والتميز.

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