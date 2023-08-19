تفاصيل مشاركة فرقة الصواريخ لـ ويجز في حفله بلندن

انتهي مؤدي الراب ويجز، من التجهيز لإحياء حفله الجماهيري، بلندن يوم الخميس الموافق 5 أكتوبر.

في هذا السياق، أعلن مؤدي الراب ويجز عن مشاركة فرقة الصواريخ لحفله في لندن كمفاجأة حفله في لندن، وذلك خلال حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديوهات انستجرام، معلقًا: أراكم في لندن.

ويحيي ويجز مجموعة كبيرة من الحفلات في مدن أوروبية، وجاءت حفلات الجولة الغنائية كالآتي: بروكسل يوم 27 نوفمبر المقبل، برلين يوم 1 أكتوبر، باريس يوم 4 أكتوبر المقبل، لندن يوم 5 أكتوبر وأيضا دول شمال أمريكا منها، تورنتو يوم 25 أكتوبر، نيويورك يوم 29 أكتوبر، واشنطن يوم 31 أكتوبر، هوستن يوم 4 نوفمبر، لوس أنجلوس يوم 6 نوفمبر.

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كشف مغني الراب ويجز عن تفاصيل مشاريعه الفنية الجديدة التي يواصل تحضيراتها خلال الفترة الحالية.

مطرب الراب ويجز

وقال ويجز خلال لقائه مع برنامج ET بالعربي: "لما حد في العادي بيقولي الأغنية حلوة بتبسط على حاجتي اللي اشتغلت عليها، ومفيش حد بيبقى راضي عن شغله مهما كان ممكن نقول 90% وبنسبة 10% بحتاج أزودها في كل حاجة جديدة جاية".

ألبوم ويجز الجديد

وأشار ويجز إلى أنه يعكف حاليا على تحضير ألبومًا جديدًا، قائلا: "هتزهقوا مني"، مضيفا: "بحس إني فخور بنفسي لما بلاقي حد تاني بيغني وبحس إن المزيكا بقى ليها شكل جديد، وناس جديدة بتطلع على طول بتعمل مزيكتها وشكلها، وده بيخليني أسخن تاني وفيه ناس تانية شغاله بقى بقول لازم أرجع بقى".

أما عن سبب تأخره في طرح أغاني منفردة، تابع ويجز مازحًا: "مشغول جدًا في إجازات وحمام سباحة وبحر وسحلية، تلاقيني سحلية في موضوع الصحراء".

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