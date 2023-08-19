تحرير 129 محضرا تموينيا خلال حملات رقابية فى 4 مراكز بالمنيا

شدد اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا على رؤساء الوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظة باستمرار تكثيف الحملات الرقابية المفاجئة على الأسواق والمحال التجارية والمطاعم والمخابز البلدية، مع التنسيق مع مديريات التموين والصحة والطب البيطرى والجهات المعنية لمنع الممارسات الاحتكارية من التجار والتأكد من صلاحية المعروض من السلع والمنتجات الغذائية ومحاسبة المخالفين حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

وتنفيذا لتوجيهات المحافظ واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوقرقاص حملاتها التفتيشية حيث أسفرت عن تحرير 68 محضرا تموينيا للمخابز البلدية المخالفة بدائرة المركز، إلى جانب ضبط دواجن بمطعم غير صالحة للاستهلاك الآدمى وذلك خلال حملة مكبرة على المطاعم بالتعاون مع الطب البيطرى والتموين.

وفى مركز ملوى، تم تحرير 17 محضرا تموينيا خلال حملة رقابية مفاجئة على المخابز البلدية المخالفة بنطاق قريتى جلال الشرقية والريرمون بنطاق مجلس قروى المعصرة، حيث تنوعت المحاضر بين ( نقص وزن،إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، عدم نظافة، عدم صرف بون، عدم وجود سجل تجارى ).

Advertisements