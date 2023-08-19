السبت 19 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
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حوادث

القبض على تشكيل عصابي سرق مبلغ مالى من داخل شركة شهيرة بالعمرانية

ضبط متهمين، فيتو
ضبط متهمين، فيتو

تمكنت الأجهزة الأمنية بـ مديرية أمن الجيزة  من ضبط تشكيل عصابي بينهم سيدتين لسرقتهم مبلغ مالي من داخل شركة شهيرة بمنطقة العمرانية

تلقي قسم شرطة العمرانية بمديرية أمن الجيزة بلاغا من (شخصين- شريكين بشركة تجارة وتوريدات خامات طباعة)، باكتشافهما سرقة مبلغ مالى من داخل مقر الشركة كائن بدائرة القسم.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات توصلت الجهود إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (4 أشخاص من بينهم سيدتين"لثلاثة منهم معلومات جنائية" مقيمون بدائرة القسم).

عقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بأسلوب “المفتاح المصطنع”.

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أقرت إحداهم بارتباطها بعلاقة صداقة وجيرة بسيدة تعمل بذات الشركة وعلمها باحتفاظها بنسخة من مفتاح الشركة فعقدت العزم على السرقة بالاشتراك مع باقى المتهمين، وفى سبيل ذلك قامت بمغافلة صديقتها واصطناع مفتاح آخر، وتوجهت وبصحبتها باقى المتهمين لمقر الشركة وسرقة المبلغ المالى المشار إليه.

 

وتم بإرشادهم ضبط جزء من المبلغ المالى، وأقروا بإنفاقهم باقى المبلغ على متطلباتهم الشخصية.

 

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

الظروف المشددة لعقوبة السرقة

يعاقب بالحبس مع الشغل:

- على السرقات التي تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو فى ملحقاته أو فى أحد المحلات المعدة للعبادة.

- على السرقات التي تحدث فى مكان مسور بحائط أو بسياج من شجر أخضر أو حطب يابس أو بخنادق. ويكون ذلك بواسطة كسر من الخارج أو تسور أو باستعمال مفاتيح مصطنعة.

- على السرقات التي تحصل بكسر الأختام المنصوص عليها فى الباب التاسع من الكتاب الثاني.

-على السرقات التي تحصل ليلا.

-على السرقات التي تحصل من شخصين فأكثر.

-على السرقات التي تحصل من الخدم بالأجرة إضرارا بمخدوميهم، أو المستخدمين أو الصناع أو الصبيان في معامل أو حوانيت من استخدموهم أو في المحلات التي يشتغلون فيها عادة.

-على السرقات التي تحصل من المحترفين بنقل الأشياء في العربات أو المراكب أو على دواب الحمل، أو أي إنسان أخر مكلف بنقل أشياء أو أحد أتباعهم، إذا سلمت إليهم الأشياء المذكورة بصفتهم السابقة.

-على السرقات التي ترتكب في أثناء الحرب على الجرحى حتى من الأعداء.

 

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مديرية أمن الجيزة العمرانية أمن الجيزة قسم شرطة العمرانية

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