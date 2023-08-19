السبت 19 أغسطس 2023
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أخبار مصر

وزيرة البيئة تدعو لتوحيد الصوت الأفريقي بمؤتمرات المناخ تمهيدا لقمة COP 28

الدكتورة ياسمين فؤاد،
الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، فيتو

عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة عددا من اللقاءات الثنائية مع الجهات المعنية وشركاء التنمية حيث التقت ونظيرتها الكينية، سويبان تويا، سكرتير مجلس الوزراء، ووزيرة البيئة وتغير المناخ والغابات بجمهورية كينيا.

وتم خلال اللقاء التنسيق لقمة المناخ الأفريقية والمزمع عقدها بدولة كينيا خلال الفترة من ٤ - ٦ سبتمبر من العام الحالى بمشاركة عدد من رؤساء ووزراء دول العالم ،  حيث تم مناقشة المحاور والتوصيات التى ستتناولها القمة، للخروج برؤية أفريقية موحدة للقارة الإفريقية،  وأيضًا التأكيد على ضرورة أن يعكس الإعلام مخرجات مؤتمر المناخ cop 27، والتى كانت معظمها تخص الدول الأفريقية وخاصة فيما يتعلق بموضوعات الخسائر والأضرار والهدف العالمى للتكيف.

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 اجتماع ثنائى مع الدكتور سلطان بن أحمد الجابر

كما عقدت وزيرة البيئة اجتماع ثنائى مع الدكتور سلطان بن أحمد الجابر الرئيس المعين لمؤتمر المناخ COP 28 بدولة الإمارات العربية الشقيقة، وذلك فى إطار التنسيق المتواصل مع الجانب الإماراتي استعدادًا لاستضافة دولة الإمارات قمة المناخ القادمة COP 28، حيث تم بحث التنسيق الكامل مع الجانب الإماراتى فى نقل التجربة المصرية كاملة فى استضافة مؤتمر الأطراف COP 27 في شرم الشيخ،ودعت وزيرة الببئة للتآزر وتوحيد الصوت الأفريقى بمؤتمرات المناخ تمهيدا لقمة (COP28) 

كما تم ايضا بحث البناء على النجاح المحقق خلال مؤتمر المناخ COP 27 برئاسة مصر سواء على المستوى الفني ودعم قضايا المناخ، أوعلى مستوى تحقيق الزخم ورفع الوعي والمشاركة المجتمعية في مواجهة آثار تغير المناخ، واستكمال العمل في عدد من المحاور، إضافة لاستكمال العمل على المبادرات التي تم إطلاقها خلال رئاسة مصر لمؤتمر المناخ COP 27، أو إطلاق مبادرات جديدة يمكن أن تساهم فى دعم قضايا المناخ.

وشاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة فى عدد من الفعاليات، بإجتماعات الشق الوزاري بأعمال الدورة ال19 للمؤتمر الوزاري الإفريقي المعني بالبيئة (AMCEN)، على مدار يومى ١٧ و١٨ أغسطس الجارى، والتى أقيمت بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا،  تحت شعار "اغتنام الفرص وتعزيز التعاون لمواجهة التحديات البيئية في إفريقيا"، حيث شاركت وزيرة البيئة فى الجلسة الافتتاحية للمؤتمر،  كما شاركت في الجلسة الوزارية الخاصة "بالاستثمار الاخضر" لمناقشة كيفية تسريع الإستثمارات في مجالات التكنولوجيا وتنمية القدرات في افريقيا، والمشاركة كمتحدث رئيسي فى جلسة "تمويل المناخ وتمويل التنوع البيولوجي"،بالاضافة الى عقد عدد من اللقاءات الثنائية لبحث القضايا والتحديات التى تواجه القارة وتعزيز التعاون المشترك مع شركاء التنمية.

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