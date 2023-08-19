السبت 19 أغسطس 2023
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رياضة

أوسوريو يقرر إقامة معسكر داخلي للزمالك قبل بداية الموسم

خوان كارلوس أوسوريو،
خوان كارلوس أوسوريو، فيتو

قرر  الكولومبي اوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك انتظام الأبيض في معسكر إعداد داخلي خلال شهر سبتمبر المقبل في إطار الاستعداد للموسم الجديد.

وعقد المدير الفني اجتماعات في الآونة الأخيرة مع  أفراد جهازه المعاون لمناقشة ملامح فترة الإعداد للموسم المقبل.

سفر أوسوريو لـ كولومبيا

وتقرر سفر الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى بلاده يوم الاثنين المقبل لقضاء فترة إجازة قبل بدء فترة الإعداد للموسم الجديد.

ومن المقرر أن يعود المدير الفني الكولومبي إلى القاهرة قبل بداية فترة الإعداد للموسم الجديد بـ48 ساعة.

وكان الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، قرر بدء فترة الإعداد للموسم الجديد في الأول من سبتمبر المقبل.

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وعقد المدير الفني اجتماعات في الآونة الأخيرة مع أفراد جهازه المعاون لمناقشة ملامح فترة الإعداد للموسم المقبل.

وكان أوسوريو منح لاعبي الزمالك راحة سلبية عقب مشاركة الفريق في البطولة العربية التي أقيمت بالسعودية قبل بداية فترة الإعداد مطلع الشهر المقبل.

ومن ناحية أخرى يسابق مسئولو نادي الزمالك الزمن من أجل حل أزمة القيد المتوقفة على دفع غرامات شيكابالا وأشيمبونج وذلك من أجل إتمام الصفقات الجديدة قبل انتهاء مدة إغلاق القيد والمقرر لها يوم 15 من شهر سبتمبر المقبل.

 

قائمة الزمالك في الأولى

ووفقا لمصادر من داخل النادي قام  الزمالك بقيد 30 لاعبا في القائمة الأولى وذلك على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد صبحي - محمد عواد 

خط الدفاع: حمزة المثلوثي - عمر جابر - محمد طارق - حسام عبد المجيد - محمود حمدي "الونش" - محمود علاء - محمود شبانة - محمد عبد الغني - مصطفى الزناري -  أحمد زكي - محمد عبد الشافي - أحمد فتوح - حاتم سكر.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - عمرو السيسي - محمد أشرف "روقا" - حمدي علاء - يوسف إبراهيم " أوباما" - محمد حسام "بيسو" - أحمد سيد "زيزو" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" – سيد عبد الله "نيمار" - مصطفى شلبي.

خط الهجوم: سيف الجزيري - ناصر منسي - إبراهيما نداي - سامسون أكينيولا.

 

الراحلون من القائمة الأولى 

وشددت المصادر على أن هناك أكثر من لاعب تم قيده في القائمة الأولى لاكتساب الموقف القانوني بعدم رحيلهم بدون مقابل وسيتم استبدالهم بلاعبين أخرين قبل انتهاء فترة القيد من خلال الاعارة أو البيع ويأتي على رأس قائمة هؤلاء اللاعبين سامسون ومحمود شبانه وعبد الله جمعة واللاعب الشاب محمد حسام بيسو.

 

قيد عبد الشافي وشيكابالا 

وأوضحت المصادر أنه تم قيد اللاعب محمد عبد الشافي لرغبته في الاستمرار مع فريق لمدة موسم أخر كما تم قيد شيكابالا وعدم تفعيل البند الموجود في عقده بالاستغناء عن خدماته وذلك لرغبة النادي واللاعب في الاستمرار حتى نهاية عقده الموسم المقبل.

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