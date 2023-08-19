السبت 19 أغسطس 2023
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اقتصاد

تفاصيل وخطوات الاشتراك في محفظة القاهرة كاش

محفظة بنك القاهرة
محفظة بنك القاهرة

حدد بنك القاهره عدة خطوات للاشتراك في محفظة القاهرة كاش والتي تقدم خدمات عديدة لعملاء البنك.

 

 خطوات الاشتراك في محفظة القاهرة كاش

وقال بنك القاهرة إن هناك عدة شروط يجب الالتزام بها للاشتراك وهي:

يمكن الاشتراك أون لاين من خلال موقع البنك أو تنزيل تطبيق محفظة قاهرة كاش على الموبايل أو الذهاب لفرع البنك للاشتراك بالخدمة.

تقديم بطاقة الرقم القومي السارية.

ينبغي تقديم رقم الهاتف المحمول الذي تم تسجيله.

لا يقل عمر المستفيد من محفظة القاهرة كاش عن 16 عام.

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عند فتح أكثر من 3 حسابات سيتم الرفض آليا من نظام التشغيل.

 

مزايا تطبيق القاهرة كاش

فيما يشمل يقدم التطبيق عدة مزايا للعملاء الذين يقرون استخدامه من خلال بنك القاهرة وهي كالتالي:

إمكانية الدفع من خلال الـ scan مع خاصية الـ QR code.

تقدم الخدمة لعملاء البنك وغير العملاء ( بحيث يكون الحد الأدنى لعمر العميل 16 سنة).

الإعفاء من رسوم الاشتراك والحصول على هدية 25 جنيه رصيد مجاني في المحفظة لكافة العملاء الجدد.

ويمكن فتح أكثر من حساب بحد أقصى 3 حسابات لكل عميل على مستوى كافة البنوك التي تقدم الخدمة في مصر.

الإعفاء من رسوم السحب من محفظة القاهرة كاش من ماكينات الـ ATM.

 

الحد الأقصى لاستخدام محفظة القاهرة كاش

الحد الأقصى لعملاء بنك القاهرة 30 ألف جنيه يوميًا، و100 ألف جنيه شهريًا.

الحد الأقصى لغير عملاء بنك القاهرة 30 ألف جنيه يوميًا، و30 ألف جنيه شهريًا.

 

إدارة جديدة في بنك القاهرة 

ومن جانب آخر افتتح بنك القاهرة إدارته المركزية الجديدة والمتخصصة في مجال التمويل العقاري والتابعة للبنك والتى تضم كافة الأقسام والإدارات المعنية بعملية التمويل العقارى تحت سقف واحد، وذلك بحضور كل من مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الإجتماعي ودعم التمويل العقاري، وطارق فايد، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لبنك القاهرة، ولفيف من مسؤولي بنك القاهرة ومسئولي صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقارى، تأتى تلك الخطوة فى إطار جهود البنك المتواصلة لتقديم الخدمة لعملاء البنك بأقل وأسرع الإجراءات.

 

دعم التمويل العقاري 

وعبرت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عن سعادتها بافتتاح هذه الوحدة الجديدة، والتي تعد إضافة قوية لمنظومة التمويل العقاري وهو ما يعود بالنفع على العملاء ويضمن تقديم خدمة متميزة لهم.

وأضافت مي عبد الحميد أن بنك القاهرة مساهم فعال في مسيرة التمويل العقاري في مصر، حيث كان من أوائل الداعمين لمشروع التمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل منذ بدايته، ويعد من البنوك الرائدة في تقديم تمويلات عقارية للمواطنين الراغبين في الاستفادة من مشروعات الصندوق، ونجح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري في التحول من التعاون مع 4 بنوك فقط في بداية المشروع، كان من ضمنهم بنك القاهرة، إلى التعاون مع 31 بنكا وشركة تمويل عقاري حاليًا. 

 

صندوق الإسكان الاجتماعي 

وأشارت مي عبد الحميد إلى أن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري يسعى إلى زيادة التعاون مع القطاع المصرفي خلال الفترة المقبلة فيما يتعلق بنشاط التمويل العقاري، خصوصًا مع الإقبال الكبير من المواطنين محدودي ومتوسطي الدخل على الإعلانات التي يطرحها الصندوق. 

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