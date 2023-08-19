السبت 19 أغسطس 2023
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محافظات

أوائل الثانوية العامة في ضيافة الجامعة المصرية اليابانية بالإسكندرية

الجامعة المصرية اليابانية
الجامعة المصرية اليابانية بالإسكندرية تستضيف أوائل الثانوية

استقبل الدكتور عمرو عدلى رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا وفدا من  الطلاب أوائل الجمهورية بالثانوية العامة لعام ٢٠٢٣  بحضور  الدكتور شوجي هاشيموتو نائب رئيس الجامعة للشؤون الإقليمية والدولية  والدكتور سامح  ندا نائب  رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية والتعليم والدكتور عمرو الطويل عميد كلية هندسة التصميم الإبداعي والدكتور أحمد يحيى عبيد عميد كلية ادارة الأعمال الدولية والانسانيات.  

ورحب الدكتور عمرو عدلى  بالطلاب الأوائل  نوابغ مصر فى الجامعة اليابانية  مشيدا بما حققوه من تفوق فى الثانوية العامة متمنيا لهم دوام التفوق  وخلال كلمته والقى الضوء على نشأة الجامعة بالشراكة ‏بين الحكومة المصرية والحكومة اليابانية   وفلسفة التعليم  بها. 

وأشار الى ان الجامعة يوجد بها 10 خبراء يابانيين  مقيمين  بها على مدار العام منهم النائب الاول لرئيس الجامعة لشئون العلاقات الدولية ونائب رئيس الجامعة لشئون البحوث كما  تستقبل الجامعة سنويًا (100) استاذ يابانى للتدريس لمرحلتى البكالوريوس والدراسات العليا.

ولفت إلى أن الجامعة تقدم نوعية مختلفة من التعليم حيث تقدم تعليما متطورا بآليات تعليم من الخبرات اليابانية موضحا أن الدراسة لا ‏تقتصر على الناحية الأكاديمية والتعليمية فقط بل تهتم بالثقافة من خلال مركز الآداب الحرة والثقافة  ،كما يدرس الطالب ثلاث مقررات للغة اليابانية والتفكير المنطقي والفنون والآداب لبناء شخصية الطالب . 

وأوضح أن مناهج الجامعة المصرية اليابانية تم تطويرها بالتعاون مع الشركاء اليابانيين. 

أضاف أن البرامج الأكاديمية التي تقدمها الجامعة تؤهل الخريجين  للاستحواذ على فرص العمل على المستوى الاقليمى والمحلى والدولى. 

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وأضاف الدكتور شوجي هاشيموتو نائب رئيس الجامعة للشئون الاقليمية والدولية  ان الجامعة لديها  شراكات علمية مع 15  جامعة من كبرى  الجامعات فى اليابان موضحا ان الجامعة تستثمر الخبرات اليابانية لاعداد الخريجين للمنافسة فى سوق العمل محليا ودوليا. 

واستعرض الدكتور سامح  ندا البرامج التى تقدمها كليات الجامعة، مشيرا إلى أن الجامعة تقدم تعليما بمواصفات عالمية.

وأوضح أن النموذج اليابانى فى التعليم الذى تتبناه الجامعة يعتمد على استخدام نظم التعليم والمفاهيم الأكاديمية اليابانية التي تقوم على الطرق المعملية في التعلم، والتعلم القائم على إنجاز المشروعات البحثية  وإنشاء مراكز التميز للأبحاث الأساسية والتطبيقية. 

وأضاف ان الجامعة تضم نخبة من أعضاء هيئة ‏التدريس من مصر واليابان وأشار إلى توفير  برامج للمنح الدراسية للمتفوقين. 

وقام الدكتور عمرو الطويل بتقديم عرض تعريفي عن الجامعة ومميزات النموذج الياباني فى التعليم واستعرض  التغيرات التى تحدث فى سوق العمل  وألقى الضوء على  وظائف المستقبل وبرامج الجامعة التي تواكب احتياجات سوق العمل. 

خلال الزيارة قام  الأوائل بجولة داخل الحرم الجامعى زاروا خلالها عدد من المعامل والقاعات الدراسية والمكتبة المركزية ومبنى الأنشطة الطلابية. 

وفى ختام الزيارة أبدى عدد  من الأوائل لرئيس الجامعة رغبتهم فى الالتحاق بالجامعة ‏اليابانية.

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