أجواء هادئة فى الساعات الأولى للعملية الانتخابية بالنادي الإسماعيلي (صور)

شهدت الساعات الماضية أجواءً هادئة من قبل أعضاء الجمعية العمومية بالنادي الإسماعيلي لاختيار مجلس إدارة جديد.

ويقام اليوم السبت انتخابات مجلس إدارة النادى الإسماعيلى بحديقة رضا والملعب رقم 2 باستاد الإسماعيلية.

وبدأ التسجيل فى تمام الساعة التاسعة صباحًا وحتى الخامسة، وتقدم 31 شخصا للترشيح على مجلس إدارة نادى الإسماعيلى الذى سيتكون من “رئيس+ نائب + أمين صندوق + 4 أعضاء + عضو تحت السن”.

وتضم قائمة المرشحين لانتخابات الإسماعيلى كل من:

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منصب رئيس النادى كل من:

نصر أبو الحسن وعلى غيط وسليمان أبو عريضة.

نائب الرئيس

عمرو زكي وفرج عمران سالم عمران وأشرف محمد حلمي (أشرف عمارة).

أمين الصندوق

مصطفى شلة ومحمد أمير درويش وعلي عبدالله عبادي وأشرف أحمد عبد اللطيف دويدار.

عضوية مجلس الإدارة

حمد حسن عيد حمد، محسن عبد المسيح، أسامة محمد محمد السيد، محمد نبيل النجدى، سماح عرفة يوسف، كمال حمودة كمال، أحمد محمد عبد السميع، محسن حنفي أبو الحسن، محمد إبراهيم محمود أحمد، وليد أحمد فؤاد، شوقي عوض عبد العزيز، أحمد جمال فهيم، محمد السيد محمد محمد، أحمد محمد عبد الرحمن، أسامة محمد محمد سيد.

عضو مجلس إدارة ( تحت السن )

أيمن محمد أحمد هاشم، محمد جمال عبد المنعم، محمد عبد العال أحمد عفيفي، عمر عادل السيد علي الطنطاوي، حسام عبد البديع كامل، إبراهيم محمد مدبولى.